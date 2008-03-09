برنامه های 10گانه سازمان بازرسی برای سال 87

به گزارش خبرگزاری مهر روابط ‌عمومی سازمان بازرسی کل کشور ضمن اعلام این خبر اعلام کرده است این برنامه با توجه به دغدغه‌های عمومی و مسایل روز جامعه، گسترش تعامل با دستگاه‌های اداری و اعتماد به آنها، نگرش اصلاح‌گرایانه و تمرکز بر موضوعات اولویت ‌دار جامعه، تهیه شده است.

همچنین توجه به ریشه‌ها در مقابله با فساد و سوء جریانات، داشتن نگرش پیشگیرانه، جامع‌نگری در پرداختن به مسایل مهم، کلان ‌نگری و به هنگام بودن موضوعات برنامه‌های نظارت و بازرسی از جمله ویژگی‌ها و خط‌ مشی‌های کلان برنامه‌های سال آینده سازمان بازرسی کل کشور است.

دربرنامه ابلاغی رئیس سازمان بازرسی کل کشوربه معاونت‌ها و ادارات کل تابعه، اهداف کلان، محورهای اصلی و اهداف تفصیلی برنامه نظارت و بازرسی سال 87 نیز تبیین شده است.

در این برنامه، حفظ حقوق شهروندی، کشف، شناسایی و مقابله با فساد، ارتقای سلامت، حاکمیت قانون و تحقق اهداف، تکالیف قانونی و مأموریت‌های دستگاه‌های اداری در راستای سیاست‌های کلی نظام و برنامه چهارم توسعه به عنوان اهداف کلان عنوان شده است.

براساس این گزارش، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اقدامات دستگاه‌های دولتی برای رشد اقتصادی، حفظ و توسعه بهداشت و سلامت جامعه، کاهش فقر و استقرار عدالت اجتماعی، صیانت از هویت اسلامی و ایرانی و ارتقاء ارزش‌های اسلامی و فرهنگ عمومی جامعه، توسعه علمی، پیشگیری و مبارزه با سوء جریانات و مفاسد اداری، ارتقای اثربخشی امور حاکمیتی، حفظ محیط ‌زیست و منابع طبیعی، مبارزه با زمین‌خواری و آمایش سرزمین، برنامه‌ها و پروژه‌های زیربنایی انجام نشده و نیمه تمام و رضایت مندی مردم از نحوه ارایه خدمات دستگاه‌های اداری از مهمترین محورهای اصلی موضوعات نظارت و بازرسی سال 86 سازمان بازرسل کل کشور عنوان شده است.