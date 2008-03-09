30 مرکز توزیع میوه در مشهد فعال می شود

حبیب فتح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: پنج بازار روز، سه فروشگاه مربوط به شهرداری، شش کانتینر سیار و یک مرکز تعاون روستایی از جمله مراکز توزیع میوه هستند.

وی اظهار داشت: تاکنون به اندازه مصرف شب عید، میوه مورد نیاز مردم از طریق واردات و منابع داخلی تامین شده است که در صورت احتمال افزایش تقاضا در بازار به تعداد مراکز عرضه مستقیم میوه در شهر افزوده می شود.

فتح آبادی یادآور شد: سه مرکز توزیع میوه واقع در بلوار پیروزی، درب خروجی دانشگاه - بولوار توس، ابتدای خیابان کارگر و بولوار شهید قرنی، مقابل تی بی تی از امروز فعال هستند که به تدریج مراکز بعدی نیز در روزهای آینده فعال می شوند.

وی افزود: کلیه محموله های توزیعی در مشهد یا شهرستانها، برای دریافت مجوز قبل از توزیع در مشهد بازدید و مورد تایثید کیفی شرکت IGI قرار می گیرند.