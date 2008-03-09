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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۱۱

30 مرکز توزیع میوه در مشهد فعال می شود

30 مرکز توزیع میوه در مشهد فعال می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر شورای نظارت و کنترل بازار خراسان رضوی گفت: همزمان با فراهم سازی مقدمات توزیع میوه ویژه پایان سال، 30 مرکز توزیع میوه در خراسان رضوی آغاز به کار می کنند.

حبیب فتح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: پنج بازار روز، سه فروشگاه مربوط به شهرداری، شش کانتینر سیار و یک مرکز تعاون روستایی از جمله مراکز توزیع میوه هستند.

وی اظهار داشت: تاکنون به اندازه مصرف شب عید، میوه مورد نیاز مردم از طریق واردات و منابع داخلی تامین شده است که در صورت احتمال افزایش تقاضا در بازار به تعداد مراکز عرضه مستقیم میوه در شهر افزوده می شود.

فتح آبادی یادآور شد: سه مرکز توزیع میوه واقع در بلوار پیروزی، درب خروجی دانشگاه - بولوار توس، ابتدای خیابان کارگر و بولوار شهید قرنی، مقابل تی بی تی از امروز فعال هستند که به تدریج مراکز بعدی نیز در روزهای آینده فعال می شوند.

وی افزود: کلیه محموله های توزیعی در مشهد یا شهرستانها، برای دریافت مجوز قبل از توزیع در مشهد بازدید و مورد تایثید کیفی شرکت IGI قرار می گیرند.

کد مطلب 651513

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