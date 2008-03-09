پرونده سینمای هند در "دنیای تصویر"

به گزارش خبرنگار مهر، شماره اسفند ماهنامه "دنیای تصویر" با یادداشت سردبیر آغاز می‌شود و در ادامه می‌پردازد به پرونده سینمای هند با مقالاتی چون ریشه‌ها و انگیزه‌ها در سینمای هند، نگرشی به تاریخ سینمای هند از ابتدا تا پایه دهه شصت، 90 سال با سینمای هند و مقدمه‌ای درباره جادو سینمای هند به قلم اسماعیل مرچنت تهیه‌کننده معروف هندی / انگلیسی.

ورود قطار لومیر به هند، فیلم‌های دوران‌ساز، جاری شدن صدا، بررسی موضوعی فیلم‌های سینمای هند بر اساس دهه، سینمای هند در هزاره سوم، معرفی ستارگان سینمای هند شامل آمیتا باچان، شاهرخ خان، هریتیک روشن، آیشواریا رای، آبیشیک باچان، سانجی دات، کاریشما کاپور، امیرخان، پریتی زینتا و ... پشت صحنه فیلم‌های هندی، سینمای شبه‌قاره هند و تحلیل عصر سوم سینما در جهان، یک فیلم پرفروش بالیوودی و معرفی 101 فیلم چهار ستاره‌ای تاریخ سینما به کار این شماره پایان می‌دهد.

صد و هشتاد و دومین شماره نشریه فرهنگی هنری "دنیای تصویر" ویژه اسفندماه 86 به صاحب امتیازی، مدیر مسئولی و سردبیری علی معلم در 124 صفحه با قیمت 1500 تومان در دسترس علاقمندان است.