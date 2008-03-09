به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه پیش از ظهر امروز پس از سخنرانی در همایش بین المللی " برنامه و فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، مدالیتی همکاری ایران با آژانس" در پاسخ به پرسش حاضران از تداوم تعامل ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی با وجود پایان مدالیته مورد توافق دو طرف خبر داد.

وی افزود: کار ما در چارچوب مدالیتی با آژانس به پایان رسیده اما همکاری ما با این نهاد بین المللی در چارچوب ان پی تی، موافقتنامه های پادمان و مقررات آژانس به عنوان یک کشوربه صورت عادی ادامه خواهد داشت.

متکی در خصوص تاکید قطعنامه اخیر شورای امنیت بر لزوم مذاکرات ایران و 1+5 گفت: ما همواره از مذاکرات هدفمند، دارای برنامه و نتیجه بخش با تمام طرف ها حمایت کرده ایم و از این پس نیز هر پیشنهادی را در چارچوب هدفمند بودن، برنامه داشتن و نتیجه بخشی در تمام زمینه ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

وزیر امورخارجه افزود: تمام زمینه های همکاری از جمله مسائل جاری در جهان، مشکلات امروز نظام بین الملل، توسعه طلبی، تجاوز و یا اشغال که امروز از سرفصل های مشکلات اساسی کشورها در محیط بین المللی می تواند موضوعات این پیشنهادها را تشکیل دهد و ما در تمام این زمینه ها برای گفتگو آمادگی داریم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار شبکه آمریکایی فاکس نیوز که علت عدم توقف فعالیت های هسته ای ایران علیرغم درخواست شورای امنیت از کشورمان را جویا شده بود، اظهار داشت: فعالیت های قانونی و طبیعی جمهوری اسلامی در زمینه هسته ای ادامه خواهد یافت و دلیلی برای توقف هیچ فعالیت قانونی ایران وجود ندارد.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در پاسخ به سئوالی دیگر در خصوص سرنوشت دور بعدی گفتگوهای ایران و آمریکا درباره مسائل عراق با یادآوری اینکه ایران مذاکرات مستقیم با آمریکا را در دستور کار ندارد، اظهارداشت: آنچه در خصوص گفتگوهای ایران وآمریکا و با حضور ومشارکت نمایندگان دولت عراق مطرح است، پیرامون وضعیت عراق، کمک به مردم این کشور و تثبیت و حمایت از دولت قانونی آن می باشد.

متکی در ادامه سخنانش با اشاره به اعلام موضع رسمی ایران نسبت به قطعنامه اخیر شورای امنیت طی روزهای آتی گفت: در نگاه اولیه همانگونه که در بخشی ازسخنان من نیز بیان شد اقدام اخیر شورای امنیت در قضاوت افکار عمومی جهان هیچ انطباقی با گزارش ارائه شده از سوی آژانس و آقای البرادعی ندارد.

وی ادامه داد: عدم انطباق مذکور خود دلیلی محکم بر سیاسی بودن این قطعنامه و انگیزه های سیاسی تهیه کنندگان پیش نویس آن است و ما معتقدیم همه کسانی که به این قطعنامه رای داده اند در تخریب جایگاه شورای امنیت شریک هستند.

وزیر امور خارجه همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران با آن دسته از کشورهای عضو غیر دائم شورای امنیت نیز که تحت فشارهای گسترده در ماه های گذشته مجبور شدند به این قطعنامه رای مثبت دهند ابراز همدردی می کنیم و ما نیز در جریان ریز این فشارها که غیر منطقی بودن کلیت این اقدام را نشان می دهد قرار داریم.

متکی در پاسخ به سئوالی دیگر در خصوص موضع ایران نسبت به نتایج احتمالی انتخابات آتی آمریکا، گفت: انتخابات آمریکا به مردم آن کشور مربوط است و ما نیز بر اساس افراد و احزاب به مسائل آمریکا نگاه نمی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مبنای قضاوت تهران در این خصوص سیاست های اعمالی کاخ سفید پیرامون مسائل جهانی است، ادامه داد: در تمامی زمینه ها مبنای ارزیابی ما همین موضوع است.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در پاسخ به سئوالی دیگر در خصوص مسائل هسته ای کشورمان تاکید کرد: آنچه که در مدالیتی و برنامه کار همکاری ایران و آژانس مطرح بود همه از سوی تهران پاسخ گفته شده و درحال حاضر بین ما و آژانس هیچ موضوع حل نشده ای باقی نمانده است.

وی در خصوص ادعاهای جدیدی که اخیرا از سوی چند کشور غربی درباره فعالیت های هسته ای ایران مطرح شده، گفت: ادعای این کشورها نیز از این پس در روالی معمولی و طبق چارچوب عادی کار با آژانس مورد بررسی قرار می گیرد که البته در این خصوص باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران نیز ادعاهایی را نسبت به برخی اعضای دیگر دارد.

وزیر امور خارجه همچنین سخن یکی از حاضران مبنی بر همکاری هسته ای ایران و کانادا را رد کرد وگفت: ما گفتگوی خاصی را با کانادا در زمینه مسائل هسته ای نداشته ایم و روابط ایران و کانادا نیز روابطی عادی و معمولی بوده است.