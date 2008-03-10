دویدن مغز را شاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه مونیخ و دانشگاه بن که نتایج یافته های خود را در تازه ترین شماره مجله Cerebral Cortex منتشر کرده اند، نشان دادند که دویدن به مدت طولانی موجب می شود که مغز "اندروفین" تولید کند. "اندروفین" یک داروی طبیعی است که احساس شادی و خوشایندی را ایجاد می کند.

این دانشمندان با کمک پرتونگاری مقطعی با انتشار پوزیترون(Pet) از مغز 10 دونده حرفه ای دو ساعت قبل و بعد از دویدن تصویربرداری و گیرنده های "اوپیود" را کنترل کردند. گیرنده های "اوپیود" زمانی که بدن "اندروفین" تولید می کند فعال می شوند.

در این خصوص این دانشمندان توضیح دادند: "نتایج این تحقیقات نشان داد که پس از دویدن طولانی مدت، میزان زیادی اندروفین در مغز تولید می شود.

به اعتقاد این تیم تحقیقاتی، این کشف می تواند توضیح دهد که چرا در پی هر فعالیت فیزیکی، افراد دچار یک حالت شادی می شوند.