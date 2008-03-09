کار در تیم ملی دشوار است / تا پایان فصل در ملوان می مانم

محمد احمدزاده با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: حضور در تیم ملی سراسر انگیزه است. مربی که می خواهد در این تیم حضور پیدا کند، دیگر نیاز به انگیزه ندارد، مگر از تیم ملی بزرگتر هم وجود دارد؟

وی با تایید خبر مذاکراتش با علی دایی برای حضور در کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمان، گفت: فکر می کنم در این برهه زمانی هر کسی که می تواند به تیم ملی کمک کند باید در اندازه توان خود این تیم را همراهی کند. من هم زمانی که آقای دایی تماس گرفت و پیشنهاد حضور در تیم ملی را مطرح کرد به خاطر همان مسائلی که عنوان کردم از درخواست ایشان استقبال کردم و آن را پذیرفتم.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی با تاکید بر این موضوع که برای تقویت تیم ملی از هیچ کوششی فروگذار نخواهد بود، افزود: کار در تیم ملی بسیار دشوار است اما با برنامه ریزی و کار اصولی می توان خیلی از مشکلات را بر طرف کرد. در حال حاضر برنامه ما روی بازی با کویت و اردوی آماده سازی پیش از بازی با این تیم است که پس از آخرین بازی لیگ برتر در هفته بیست و پنجم لیگ برتر در تهران برپا خواهد شد.

احمدزاده که قراراست تا پایان فصل جاری مسابقات لیگ برتر به همکاری خود با باشگاه ملوان بندرانزلی ادامه دهد، در خصوص شرایط این تیم در زمان حضورش در اردوی تیم ملی گفت: زمانی که من همراه تیم ملی باشم آقایان فرهاد پورغلامی، محمد حبییی و محمود پیشگاهادیان تیم را تمرین خواهند داد. این روند تا پایان لیگ ادامه پیدا می کند و پس از آن با توجه به نوع همکاریم با تیم ملی در خصوص تمدید قرارداد با تیم ملوان تصمیم گیری خواهم کرد.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی با اشاره به دیدار حساس روز سه شنبه این تیم مقابل استقلال تهران، گفت: تیم ما در شروع نیم فصل دوم لیگ برتر بازی های خوبی را به نمایش گذاشته، گرچه نتایج چندان باب میل نبوده است. فکر می کنم کسب یک نتیجه خوب در ادامه بازی های لیگ شرایط روحی و روانی تیم را ارتقا دهد. بازی با استقلال از جمله همین بازی هاست که روی آن حساب ویژه ای باز کرده ایم.

وی در خصوص دلایل کناره گیریش از تیم ملوان و بازگشت دوباره به این تیم گفت: امروز که تصمیم به بازگشت گرفته ام و کنار تیم حضور دارم درست نیست در خصوص این مسائل اظهارنظری داشته باشم.

تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در حالی روز سه شنبه هفته جاری در چارچوب دیداری معوقه از هفته نوزدهم لیگ برتر مقابل استقلال تهران به میدان می رود که محمد علی امیری را به علت آسیب دیدگی همراه نخواهد داشت.