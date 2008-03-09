به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد : بر اساس آمار اعلامی دایره پولی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به آذرماه امسال به 9/33 درصد رسید که پایین‌ترین سطح آن از 2 سال گذشته تاکنون محسوب می‌شود.

رشد نقدینگی در سال 82 برابر با 2/26 درصد بود که از سال 83 روند صعودی آن آغاز شد و در این سال به 2/30 درصد افزایش یافت.

در سال 84 آهنگ قوی رشد نقدینگی ادامه یافت و در پایان سال به 3/34 درصد افزایش یافت. در سال 85 نیز رشد نقدینگی ادامه پیدا کرد و اسفندماه گذشته به رکورد 4/39 درصد رسید.



این رکورد در اردیبهشت ماه شکسته شد و رشد نقدینگی به 8/42 درصد افزایش یافت. این روند صعودی در فصل تابستان تاحدی متوقف شد، اما از ابتدای پاییز با تغییر مدیریت بانک مرکزی و سیاست انقباضی مدیران جدید، رشد نقدینگی روند نزولی به خود گرفت به طوری که در پایان آذرماه رشد نقدینگی به پایین‌ترین سطح 2 سال اخیر رسید.



با کاهش آهنگ رشد نقدینگی، انتظار می‌رود روند افزایشی نرخ تورم نیز متوقف شده یا از آهنگ رشد آن کاسته شود.

دارایی‌های خارجی ایران به 6/76 میلیارد دلار رسید

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی کشور در پایان آذرماه امسال با 28 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 6/76 میلیارد دلار فراتر رفت. در مقابل، بدهی‌های ارزی بانک مرکزی با 6/13 درصد رشد به حدود 26 میلیارد دلار رسیده است.