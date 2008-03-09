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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۲۷

رشد نقدینگی به پایین‌ترین سطح 2 سال اخیر کاهش یافت

با تداوم سیاستهای انقباضی بانک مرکزی رشد نقدینگی در پایان آذرماه سالجاری به پایین‌ترین سطح خود از سال 84 تا کنون کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد : بر اساس آمار اعلامی دایره پولی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به آذرماه امسال به 9/33 درصد رسید که پایین‌ترین سطح آن از 2 سال گذشته تاکنون محسوب می‌شود.

رشد نقدینگی در سال 82 برابر با 2/26 درصد بود که از سال 83 روند صعودی آن آغاز شد و در این سال به 2/30 درصد افزایش یافت.

در سال 84 آهنگ قوی رشد نقدینگی ادامه یافت و در پایان سال به 3/34 درصد افزایش یافت. در سال 85 نیز رشد نقدینگی ادامه پیدا کرد و اسفندماه گذشته به رکورد 4/39 درصد رسید.

این رکورد در اردیبهشت ماه شکسته شد و رشد نقدینگی به 8/42 درصد افزایش یافت. این روند صعودی در فصل تابستان تاحدی متوقف شد، اما از ابتدای پاییز با تغییر مدیریت بانک مرکزی و سیاست انقباضی مدیران جدید، رشد نقدینگی روند نزولی به خود گرفت به طوری که در پایان آذرماه رشد نقدینگی به پایین‌ترین سطح 2 سال اخیر رسید.

با کاهش آهنگ رشد نقدینگی، انتظار می‌رود روند افزایشی  نرخ تورم نیز متوقف شده یا از آهنگ رشد آن کاسته شود.

دارایی‌های خارجی ایران به 6/76 میلیارد دلار رسید

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی کشور در پایان آذرماه امسال با 28 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 6/76 میلیارد دلار فراتر رفت. در مقابل، بدهی‌های ارزی بانک مرکزی با 6/13 درصد رشد به حدود 26 میلیارد دلار رسیده است.

کد مطلب 651520

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