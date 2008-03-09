آماده شدن اسرائیل برای ترور رهبران حماس و هشدار مبارزان فلسطینی درباره عواقب آن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الرای چاپ کویت، به گفته این منابع، واکنش اسرائیل احتمالا از طریق ترور اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت منتخب فلسطین و "محمود الزهار" و "سعید صیام" از رهبران جنبش حماس صورت خواهد گرفت.

در همین راستا، گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس تهدید کردند در صورتی که اسرائیل تهدیدهای خود را اجرا کند؛ درهای جنگ تمام عیار در اراضی فلسطین گشوده خواهد بود.

لازم به ذکر است در عملیات شهادت طلبانه شامگاه پنجشنبه شانزدهم اسفند دوفلسطینی در غرب شهر اشغالی بیت المقدس 10 صهیونیست کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند.

این عملیات در واکنش به حملات وحشیانه اخیر رژیم صهیونیستی در نوارغزه که از هشتم اسفند تاکنون آغاز شده و منجر به شهادت 130 فلسطینی و زخمی شدن بیش از 355 نفر دیگر شده صورت گرفته است.