  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۴۰

آماده شدن اسرائیل برای ترور رهبران حماس و هشدار مبارزان فلسطینی درباره عواقب آن

آماده شدن اسرائیل برای ترور رهبران حماس و هشدار مبارزان فلسطینی درباره عواقب آن

به نوشته یک روزنامه عربی، پس از اجرای عملیات شهادت طلبانه قدس که منجر به کشته شدن 10 صهیونیست و زخمی شدن بیش از 35 نفر دیگر شد؛ رژیم صهیونیستی خود را برای واکنش به این عملیات از طریق ترور رهبران حماس آماده می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الرای چاپ کویت، به گفته این منابع، واکنش اسرائیل احتمالا از طریق ترور اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت منتخب فلسطین و "محمود الزهار" و "سعید صیام" از رهبران جنبش حماس صورت خواهد گرفت.

در همین راستا، گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس تهدید کردند در صورتی که اسرائیل تهدیدهای خود را اجرا کند؛ درهای جنگ تمام عیار در اراضی فلسطین گشوده خواهد بود.

لازم به ذکر است در عملیات شهادت طلبانه شامگاه پنجشنبه شانزدهم اسفند دوفلسطینی در غرب شهر اشغالی بیت المقدس 10 صهیونیست کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند.

این عملیات در واکنش به حملات وحشیانه اخیر رژیم  صهیونیستی در نوارغزه که از هشتم اسفند تاکنون آغاز شده و منجر به شهادت  130 فلسطینی و زخمی شدن بیش از 355 نفر دیگر شده صورت گرفته است.

کد مطلب 651521

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها