گمرک برای نفت یا گاز وارداتی حقوق ورودی اخذ می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس این مصوبه، گمرک جمهوری اسلامی ایران می تواند نفت یا گاز وارداتی مصرفی کشور که توسط شرکت ملی نفت ایران تامین می شود حکم ورود موقت تلقی کند. کشورهای وارد کننده را وزارت نفت اعلام خواهد کرد.

وزارت نفت موظف شده است ظرف چهار ماه معادل نفت یا گاز وارده را از محل تولید داخل صادر کند و معادل سازی این محصولات جهت تسویه پروانه ها بر اساس فرمولی است که با توجه به کیفیت وکمیت هر محموله از سوی وزارت مزبور تعیین و در قرار داد مربوطه اعلام می شود.

چنانچه صادرات معوض کالا در مدت یاد شده انجام نشود گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف به اخذ حقوق ورودی متعلقه و واریز آن به حساب خزانه می باشد و متعاقبا نسبت به تسویه پروانه ورود موقت اقدام خواهد کرد.

گفتنی است، گمرک جمهوری اسلامی ایران تعهد وزیر نفت را به جای ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی می پذیرد.