به گزارش مهر به نقل از بی.بی.سی، حتی در شرایطی که بیماری هنوز تبدیل به سرطان ریه نشده باشد مشکلات ریوی و برونش ها به گونه ای است که تنفس برای فرد سخت و دشوار می شود.

محققان برای اثبات این ادعا 8000 نفر بین سنین 30تا60 سال را به مدت چندین سال تحت مطالعه و بررسی قرار دادند و در نهایت دریافتند که حداقل 25درصد از این افراد بدون علائم ضعیف اولیه دچار بیماریهای حاد و کشنده ریوی شده اند.

در ضمن تا 40 درصد موارد نیز با علائم ناچیز اولیه مبتلا به بیماری شدند اما به تدریج نه تنها درمان نشدند بلکه وضعیت جسمی آنها بدتر نیز شد.

از طرف دیگر گزارشات نشان میدهد که بسیاری از افراد سیگاری در مدت 25 سال پس از آغاز این عادت جان خود را از دست داده اند.

جالب اینجاست که اگر افراد پس از چند سال سیگار کشیدن آنرا کنار بگذارند بدن در مدت چند سال خود را تا حد زیادی ترمیم می کند و احتمال مرگ از بیماریهای حاد ریوی در این افراد به شدت کاهش می یابد.

اضافه می‌شود این آمار در مورد زنان بالاتر است. و 7 مورد از هر 10 نفر سیگاری مبتلا به عوارض و اختلالات حاد ریوی می شوند.

با توجه به دوران بارداری و تاثیر شدیدتر این عوارض بر فرزندان بهتر است مادران خطرات ناشی از سیگار را که هم خودشان و هم فرزندانشان را تحت تاثیر قرار می دهد جدی تر بگیرند.