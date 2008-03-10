پودمان های دوره جامع ارتباطات و علوم اسلامی در مدارس علمیه مشهد برگزار شد

رضا سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: با توجه به ماموریتهای معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تکیه بر تجارب پیشین، نیازسنجی‌ها و نیز مشورت با برنامه ‌ریزان حوزه، اکنون این دوره ها در حال برگزاری است.

وی هدف عمده این دوره ‌ها را فراهم آوردن زیرساختهای دانشی و مهارتی جهت تامین کمی و کیفی داوطلبان علوم اسلامی و آموزشهای فرهنگی کاربردی متمرکز در معاونت آموزش دفتر با رویکرد تکمیل نظاممند دانشها و مهارتهای طلاب در مسیر توفیق تحصیلی، تبلیغی و تحقیقی عنوان کرد.

سلطانی در ادامه افزود: این دوره دارای دو پودمان یکساله شامل پودمان مهارتهای علمی تحصیلی و پودمان زبان و ارتباطات (در دو گرایش عربی معاصر و انگلیسی) است.

وی عنوان کرد: در سال تحصیلی گذشته در مجموع 16 پودمان در هفت مدرسه علمیه برای قریب 180 تن از دانش پژوهان راه اندازی شد.

سلطانی ادامه داد: این واحد به مدد حدود 45 استاد برگزیده از میان اساتید جوان حوزه و دانشگاه با وجود مشکلات و موانع فراوان، برنامه ریزی و اجرایی شد.

وی بیان داشت: با هماهنگی های انجام گرفته، متون درسی و مطالعاتی این پودمان ها با تسهیلات ویژه در اختیار طلاب و فراگیران آنها قرار گرفت و همچنین برای ترغیب مدارس به همکاری، برخی از مجلات موثر در توسعه افق های نوین حوزه برای آنها ارسال شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: پس از بازنگری سه ماهه، دوره تکمیلی پودمانها طراحی شد و انتخاب پودمانها به مدیران مدارس و طلاب واگذار و برگزاری پودمان ها برای هر پایه به شکل مستقل انجام شد.

سلطانی برنامه ریزی کامل آموزشی و درسی شامل طراحی مواد درسی، تنظیم جدول درسی زمان بندی شده و استفاده از اساتید توانمند و اعطای گواهینامه دانش ‌آموختگی در دوره جامع ارتباطات و علوم اسلامی را از ویژگیهای این دوره دانست.



کارشناس همکاری های آموزشی یادآور شد: در این دوره، 22 پودمان در قالب مهارتهای علمی تحصیلی و زبان و ارتباطات اسلامی برگزار شده است.