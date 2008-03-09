۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۳۳

بیش از 74 میلیارد ریال برای تکمیل پروژه های بم اختصاص یافت

با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد راهبردی و سیاستگزاری بازسازی بم بیش از 74 میلیارد ریال برای تکمیل چندین طرح و پروژه به این شهرستان اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌ جمهور در ستاد راهبردی و سیاستگزاری بازسازی بم مبلغ هفتاد و چهار میلیارد و چهارصد میلیون ریال اعتبار برای اجرای (10) مورد طرح و پروژه از جمله تکمیل ساختمان اداری آموزش و پرورش ، تکمیل عملیات اجرایی ساماندهی خیابان یکطرفه بم، نخاله برداری معابر عمومی شهر، تکمیل ساختمان راه و ترابری شهر، تکمیل عملیات اجرایی بازسازی برق بم و بروات و تکمیل و بازسازی بازار قدیمی بم از محل بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1386 کل کشور دراختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گرفت تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس ‌جمهور با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.
