به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد برخلاف پیش‌بینی‌ها هر سه فیلم ذکر شده در هفته اول اکران بیش از 100 میلیون دلار فروختند و در نهایت در بازار آمریکای شمالی مرز 300 میلیون دلار فروش را پشت سر گذاشتند.





رابرت داونی جونیر در صحنه‌ای از فیلم "آیرون من"

به گفته صاحبان استودیوها و مدیران اجرایی عملکرد فیلم‌ها در ماه مه گذشته ثابت کرد بازار فروش برخلاف آنچه گفته می‌شود قابلیت گسترش دارد. اکنون این سئوال مطرح است که تابستان 2008 چه شرایطی خواهد داشت. در برنامه اکران ماه مه امسال به چهار فیلم مستعد فروش برمی‌خوریم که دو فیلم آن شامل "آیرون من" و "مسابقه سرعت" می‌توانند خود آغازگر مجموعه‌ای جدید باشند و "وقایع‌نگاری نارنیا: شاهزاده کاسپین" و "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" دنباله هستند.

پنج فیلم "جنسیت و شهر"، "آنچه در وگاس اتفاق می‌افتد"، Made of Honor، "قطار سریع‌السیر گوشت" و "بیگانگان" نیز ماه مه 2008 به طور گسترده اکران می‌شوند، ضمن اینکه 14 فیلم دیگر نیز در برنامه اکران قرار دارند، از جمله دو فیلم "کمربند قرمز" و "پسر رامبو" که روز دوم مه به نمایش درمی‌آیند.

به این ترتیب در 31 روز ماه مه آینده (12 اردیبهشت تا 11 خرداد 87) 23 فیلم نمایش داده می‌شود که همه به فروش امید دارند. این مسئله بسیار قابل توجه است، چرا که یک دهه بیش ماه مه برای فیلم‌های مستعد فروش ماهی بی‌حاصل بود، اما اکنون پر از فیلم‌هایی است که هر کدام می‌توانند پرفروش باشند و این مسئله به ذهن می‌رسد که شاید روزی "تابستان" سینمایی از آوریل آغاز شود.

در مجموع تابستان 2008 شاهد نمایش 25 فیلم بالقوه "بزرگ" هستیم که در مقایسه با 18 فیلم پارسال رشدی قابل توجه داشته است. تقریبا هر هفته دو فیلم مطرح نمایش داده می‌شود و این مسئله تا اوایل اوت ادامه دارد. تابستان پیش به لحاظ فروش یک رکورد به دست آمد و برای اولین بار چهار فیلم مرز فروش 300 میلیون دلار را پشت سر گذاشتند، از جمله "ترانسفورماتورها" که سوم ژوئیه اکران شد. امسال نیز به نظر می‌رسد چنین اتفاقی بیفتد.

در میان دنباله‌هایی که ماه مه نمایش داده می‌شوند، موفقیت چند فیلم از همین حالا تضمین شده است. دومین فیلم "نارنیا" این بار تماشاگرانی متفاوت با فیلم اول را نشانه رفته است. دو فیلم "آیرون من" و "مسابقه سرعت" که از روی قصه‌های مصور معروف ساخته شده‌اند، برای هواداران جوان بسیار آشنا هستند، هر چند به لحاظ سینمایی هنوز امتحان خود را پس نداده‌اند.

در این بین چهارمین قسمت "ایندیانا جونز" ساخته استیون اسپیلبرگ در حالی نمایش داده می‌شود که از زمان نمایش فیلم قبلی این مجموعه 19 سال گذشته، با این حال موفقیت تجاری آن تضمین شده است. همانطور که گفته شد، تابستان امسال رقابت بسیار نزدیک است.

روز 20 ژوئن (31 خرداد) فیلم "باهوش باش" با بازی استیو کارل و آن هاتاوی به نمایش درمی‌آید و همان روز "گورو عشق" با حضور مایک مه‌یرز و جسیکا آلبا اکران می‌شود که البته نمایش دو فیلم مستعد فروش در یک هفته کمی نامعمول به نظر می‌رسد. اوضاع روز 13 ژوئن (24 خرداد) نیز می‌تواند جالب باشد و این زمانی است که "اتفاق" ام نایت. شیامالان همزمان با "هالک شکست ناپذیر" به نمایش درمی‌آید.

ترافیک فیلم‌های در نوبت اکران بین روز یادبود قربانیان جنگ و روز کارگر باعث شد استودیوهای هالیوود از چند سال پیش به فکر اکران زودتر فیلم‌های خود بیفتند. جا افتادن این مسئله بیش از یک دهه طول کشید، اما اکنون همه ماه مه را به عنوان آغاز فصل تابستان سینمایی پذیرفته‌اند.





"وقایع‌نگاری نارنیا: شاهزاده کاسپین" ماه مه اکران می‌شود

سال 1996 زمانی که هنوز روز قربانیان جنگ در اواخر ماه مه آغاز فصل تابستان به حساب می‌آمد، فیلم "گردباد" با بازی هلن هانت و بیل پکستن از 10 مه نمایش داده شد و در هفته اول اکران 41 میلیون دلار فروخت. تا پیش از آن سابقه نداشت فیلمی در این تاریخ از سال به چنین فروشی دست پیدا کند. "گردباد" در نهایت در خود آمریکا به فروش 7/241 میلیون دلار دست یافت، با این حال توزیع‌کننده‌ها هنورز باورشان نمی‌شد اوایل ماه مه بتواند برای اکران مناسب باشد.

دو سال بعد "برخورد شدید" میمی لدر با بازی رابرت دووال از هشتم مه اکران شد و هفته اول نمایش 1/41 میلیون دلار فروخت. مجموع فروش فیلم در خود آمریکا 5/140 میلیون دلار شد. یک سال بعد وقتی "مومیایی" استیون سامرز با حضور برندان فریزر از هفتم مه به نمایش درآمد و فروش آن در هفته اول به 4/43 میلیون دلار رسید، توزیع‌کننده‌ها دیگر قانع شدند ماه مه می‌تواند مانند باقی ماههای تابستان باشد.

پس از آن فیلم‌هایی مانند "گلادیاتور" ریدلی اسکات، "بازگشت مومیایی" و "اسپایدرمن" سام ریمی نیز از اوایل مه اکران شدند تا فصل اکران سینمایی عملا گسترش پیدا کند.