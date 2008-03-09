فهرست لوازم ضد بارداری تقلبی و قاچاق اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بررسی های انجام شده اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو ، آی یودی های با نام های Optima , Medico Techno,Multi Load,Copper T تقلبی و غیر قابل مصرف اعلام شد.

آی یودی یکی از لوازم پیشگیری از بارداری است که تولید آن نیازمند تجهیزات، امکانات و مواد اولیه خاصی بوده و استریل بودن آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن هشدار به وجود آی یودی های غیر مجاز و تقلبی در بازارهای فروش لوازم پزشکی وهمچنین با پیگیری های لازم، مراتب را به دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت بازرگانی و دبیرخانه تعزیرات حکومتی وزارت بازرگانی ، اعلام کرده و خواستار برخورد با توزیع کنندگان غیر مجاز کالاهای مذکور شده است.