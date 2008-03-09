به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ هشتم اسفند ماه 1386 بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماده واحده قانون اجازه پذیرفتن اساسنامه اصلاح شده صندوق بین‌المللی پول – مصوب 1356- تصویب کرد که بانک مرکزی از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ 958 میلیارد و 141 میلیون و 988 هزار و 57 ریال معادل 67 میلیون و 959 هزار و 74 واحد حق برداشت مخصوص بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریال اقدام نماید. همچنین وزارت اقتصاد موظف شد بابت تسویه این بدهی تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

لازم به توضیح است که واحد حق برداشت مخصوص (sdr) یا (Special Drawing Rights) واحد محاسبه در معاملات صندوق بین المللی پول است که در حال حاضر طبق ضوابط مصوب هیأت مدیره صندوق بین‌المللی پول نرخ آن به صورت روزانه و از محاسبه میانگین وزنی ارزهای معتبر و عمده جهان تعیین می‌شود. مقدار حق برداشتی که به اعضای صندوق بین المللی پول تخصیص داده می‌شود متناسب با مبلغ سهمیه آنها در صندوق است. دارائی اعضاء از حق برداشت مخصوص بخشی از ذخائر بین‌المللی آنها به حساب می‌آید.

