"نوروز در روستا" مهمان نوروزی شبکه اول

به گزارش خبرگزاری مهر، سری جدید "قصه ما مثل شده"، سریال خارجی "پیتر و دوستان" و کارتون جدید "خانواده بزرگ" در ایام نوروز از گروه کودک و نوجوان شبکه اول روی آنتن میرود.
ـ "ذره بین 86" عنوان ویژه برنامه گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیماست که سعی دارد رویدادهای علمی و اقتصادی ایران در سال 86 را مرور میکند. این برنامه به مباحثی چون توسعه کشاورزی، بررسی تاثیرات افزایش قیمت نفت در سال 86 بر اقتصاد ایران، نحوه عملکرد بانک ها مرور، دستاوردهای اقتصادی ایران در عرصه صنعت، انرژی، پژوهش و تحقیقات و معرفی برترین چهره های علمی سال 86 میپردازد.
ـ گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه یک سیما نیز با دو برنامه "می خواهم از شما بپرسم" و "دعای ندبه" در ایام نوروز میزبان مخاطبان علاقمند به این گونه برنامهها است. پاسخ به مسائل و شبهات دینی مردم توسط کارشناسان علوم دینی موضوع اصلی برنامه "میخواهم از شما بپرسم" است.
ـ همچنین "گام نو"، "نوروز در روستا"، "نسیم نوروز" و "حماسه خمینی" عناوین ویژه برنامههای گروه جهاد شبکه یک سیماست که در ایام عید هر روز از این شبکه پخش میشوند. برنامه "گام نو" که در 12 قسمت 10 دقیقه ایی تهیه میشود، سعی دارد، فعالیت های صورت گرفته در سال 86 در حوزه تحقیقات بخش کشاورزی را بررسی کند. این برنامه را وحید هوشین تهیه کرده است.
ـ "نوروز در روستا" عنوان برنامهایی دیگر از گروه تلویزیونی جهاد است که به معرفی مراسمهای ویژه نوروز در روستاهای مختلف کشور می پردازد. این برنامه را حسن ساجدی در 13 قسمت 15 دقیقه ایی آماده پخش کرده است.
ـ ویژه برنامه "نسیم نوروزی" که در ایام عید هر روز به مدت پنج دقیقه پخش میشود به بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت سال نو اختصاص دارد و ویژه برنامه "حماسه خمینی" نیز به پخش پیام های نوروزی حضرت امام خمینی (ره) که در اعیاد گذشته بیان شدهاند، میپردازد.
گروه تلویزیونی جهاد دو ویژه برنامه نیز به مناسبت روز 13 بدر (روز طبیعت) تدارک دیده است. این دو ویژه برنامه که "حرمت طبیعت" و "روز طبیعت" نام دارد، سعی دارد نکات ضروری و مسائل مهم به جهت برگزاری هر چه بهتر روز طبیعت (13 بدر) را به مخاطبان یادآوری کند که حسن ساجدی و قاسم بخشی آن را تهیه کردهاند.
ـ "مونس" عنوان مجموعهای است که در ایام نوروز از این شبکه پخش میشود. این مجموعه از تولیدات گروه تلویزیونی شاهد و سید وحید حسینی کارگردانی کرده و بازیگرانی چون امیر حسین مدرس، ارژنگ امیر فضلی، بروز ارجمند، شراره درشتی و بازیگران خردسالی چون پرستو نژاد منصوریا در آن به ایفای نقش پرداختهاند.
مجموعه "مونس" داستان فرزند شهیدی را دنبال میکند که به خاطر برخورد نامناسب دوستان و آشنایان خود، منزوی شده و حتی نسبت به پدر شهیدش بدبین شده است، اما روزی در زیرزمین خانهاشان عروسکی را مییابد و همدم تنهائیهای او میشود و ...
ـ "تبسم نورانی" و "راهیان نور" نیز دو ویژه برنامه از گروه حماسه و دفاع شبکه یک سیماست که به مرور خاطرات رزمندگان اسلام در جبهههای حق علیه باطل، همچنین به گزارش سفر طلاب خارجی به مناطق جنگی اختصاص دارد. این برنامهها که ساختاری مستند دارد، احمد بهرامی تهیه و کارگردانی کرده است.
ـ "مرکز آسمان" عنوان مجموعه مستند دیگری از گروه حماسه و دفاع شبکه یک سیماست که در 13 قسمت 30 دقیقهای هر روز در ایام عید از این شبکه پخش خواهد شد. این مجموعه را سید رضا حسینی تهیه و کارگردانی کرده و سعی دارد وجه تشابه هشت سال دفاع مقدس با نهضت عاشورا و واقعه کربلا را به تصویر بکشد. گفتگو با خانواده شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی از بخشهای این مجموعه است.
ـگروه سیاسی شبکه یک سیما نیز برای ایام نوروز 87 و ویژه برنامه را تدارک دیده است. "جهان در سال 86" عنوان نخستین ویژه برنامه این گروه است که در 13 قسمت 30 دقیقهای تهیه میشود، این برنامه که در ایام عید هر روز از شبکه یک سیما پخش میشود، سعی دارد وقایع و رویدادهای مهم سیاسی ایران و جهان را بررسی کند. گفتگو با کارشناسان مختلف، پخش تصاویر خبری سال 86 و مرور رویدادهای مهم سیاسی از محورهای مهم این برنامه است.
ـ همچنین گروه سیاسی شبکه یک سیما در حال تهیه یک ویژه برنامه تک قسمتی جهت پخش در روز 12 فروردین روز جمهوری اسلامی است. این برنامه سعی دارد به تشریح وقایع روز 12 فروردین 58 و رای آری مردم به جمهوری اسلامی و نقش این روز در دوام حکومت جمهوری اسلامی بپردازد.
ـ نمایش بخشهایی از آثار بزرگان سینمایی کمدی جهان در قالب برنامه طنز پردازان، پخش تصاویری از آداب و رسوم مردم مناطق مختلف ایران در ایام نوروز، همچنین پخش تصاویر متنوع از طبیعت ایران در بهار مهمترین این میان برنامههای نوروزی شبکه اول سیما هستند.
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