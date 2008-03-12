به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز تحقیقات نشان می دهد افرادی که بیشتر وقت خود را در حال کار کردن با لپ تاپها هستند، بیشتر مبتلا به بیماریهای مزمن و حتی در مواردی سرطان می شوند.

بنابرهمین گزارش افرادی که از رایانه های معمولی استفاده می کنند، ساعات مشخصی از روز را در مقابل رایانه می نشینند اما آن دسته از افرادی که لپ تاپ در اختیار دارند از آنجایی که ساعت کار خاصی نداشته و در طول روز و حتی ساعاتی از شب نیز در حال کار کردن با رایانه هستند بیشتر در معرض خطر قرار دارند.

متاسفانه کار کردن های چندین و چند ساله با رایانه منجر به بیماریهای مزمن و در مواردی سرطان نیز می شود که دانشمندان این بیماریها را در زنان و مردان به طور مجزا مورد بررسی قرار داده اند.

نتایج حاکی از آن است که در مردان بیماریهای دستگاه عصبی مرکزی، کلیوی، خونی و تناسلی و در زنان بیماریهای مربوط به غدد لنفاوی و کلیوی شایع تر بوده است.

در عین حال بررسی های به عمل آمده روی مرگ و میر افراد از سال 1969 تا کنون نیز نشان می دهد که بروز بیماریهایی نظیر ام.اس، پارکینسون و آلزایمر در افرادی که مشاغل چندین ساله با رایانه داشته اند بیشتر است و این امر نیز تاییدی بر تاثیر این دستگاه بر سیستم عصبی افراد است.