ارزش احکام صادره تخلفات صنفی از مرز 2 میلیارد ریال گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بازرسان این سازمان مستقر در سازمانهای بازرگانی سراسر کشور برای اجرای موثرتر طرح نظارتی ویژه نوروز 87، طی هفته منتهی به نهم اسفندماه سال جاری تعداد 38 هزار و 247 واحد صنفی، صنعتی، تولیدی و خدماتی را مورد بازرسی قرار داده اند.

از این میان، تعداد 3 هزار و 582 واحد متخلف به اتهام گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، عدم نصب برچسب قیمت، احتکار، امتناع از عرضه کالا شناسایی و با تشکیل پرونده های تخلف جداگانه، جمعا به ارزش سه میلیارد و 883 میلیون و 324 هزار و 769 ریال به شعب تعزیرات حکومتی و هیئت های رسیدگی به تخلفات صنفی معرفی شده اند.

این گزارش حاکی است در همین مدت سه هزار و 833 مورد گزارش مردمی دریافت و مورد رسیدگی قرار گرفته که ارزش احکام صادره توسط هیئتهای رسیدگی به تخلفات صنفی در حق دولت، از مرز 2 میلیارد ریال فراتر رفت.