به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه پیش از ظهر امروز در حاشیه همایش بین المللی "برنامه و فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، مدالیتی همکاری ایران با آژانس" در جمع خبرنگاران اضافه نمود: در حال حاضر تمام مسائل ما با آژانس حل شده و آمادگی داریم تا پیرامون مسائل مختلف جهانی از جمله مشکل اشغال، نظام ناعادلانه دنیا، موضوع خلع سلاح، عدم اشاعه و مسائلی از این دست با کشورهای گوناگون گفتگو نماییم.

متکی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران مسیر طبیعی خود را در احقاق حقوق هسته ای دنبال خواهد کرد افزود: شورای امنیت سازمان ملل در واقع با اقدام اخیر خود در صدور قطعنامه علیه ایران به حیثیت و جایگاه خود شلیک و آن را تخریب کرده است.

وزیر خارجه کشورمان یادآور شد: به هر صورت ما در خصوص تمام مسائل بین المللی و با سازمان های مختلف بین المللی مناسبات خود را خواهیم داشت و طبعا با آژانس نیز همکاری های خود را در چارچوب ان پی تی، پادمان و مقررات آژانس ادامه خواهیم داد و این یعنی ایران از این پس به عنوان کشوری عادی با آژانس همکاری خواهد کرد.

وی همچنین در پاسخ به اصرار خبرنگار فاکس نیوز مبنی بر اینکه چرا ایران به همکاری و برقراری مناسبات سیاسی با آمریکا نمی پردازد، گفت: ما نشانه ای در خصوص تمایل طرف آمریکایی به این موضوع نمی بینیم.