بایرن مونیخ پیروز شد / شکست سنگین برمن مقابل اشتوتگارت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ، صدرنشین رقابت های بوندس لیگا، دیشب در چارچوب هفته بیست و سوم رقابت های بوندس لیگا با دو گل لوکا تونی(41) و فرانک ریبری(64) مقابل میهمان خود کارلسروهه به پیروزی رسید.
وردربرمن، نزدیک ترین تعقیب کننده بایرن، در همین چارچوب با نتیجه 6 بر 3 در خانه اشتوتگارت شکست خورد. ماریو گومز(20، 43 و 65)، جرونیمو کاکائو(67 و 87) و پرمرته ساکر(84- گل به خودی) گل های تیم میزبان را به ثمر رساندند. هوگو آلمیدا(8)، بوئنیش(60) و مارکوس روزنبرگ(77) هم برای برمن گلزنی کردند. مرته ساکر از وردربرمن در دقیقه 89 این دیدار از زمین اخراج شد.
در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:
* آرمینا بیله فلد صفر - شالکه 2
* اینتراخت فرانکفورت یک - بوخوم یک
* ولفسبورگ 3 - انرگی کوتبوس صفر
* دویسبورگ یک - هانزاروستوک یک
در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر پیگیری می شود:
* نورنبرگ - هامبورگ
* بایرلورکوزن - هانوفر
جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 50 امتیاز(یک بازی بیشتر)
2- وردربرمن 43 امتیاز(یک بازی بیشتر)
3- هامبورگ 41 امتیاز
4- بایرلورکوزن 38 امتیاز
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16- دویسبورگ 18 امتیاز(یک بازی بیشتر)
17- نورنبرگ 17 امتیاز(تفاضل گل 12-)
18- انرگی کوتبوس 17 امتیاز(تفاضل گل 16-)
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