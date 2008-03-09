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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۷

/ هفته بیست و سوم بوندس لیگا /

بایرن مونیخ پیروز شد / شکست سنگین برمن مقابل اشتوتگارت

بایرن مونیخ پیروز شد / شکست سنگین برمن مقابل اشتوتگارت

تیم فوتبال بایرن مونیخ شب گذشته با دو گل مقابل کارلسروهه به برتری رسید تا با توجه به شکست وردربرمن در خانه اشتوتگارت، جایگاهش در صدر جدول تحکیم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ، صدرنشین رقابت های بوندس لیگا، دیشب در چارچوب هفته بیست و سوم رقابت های بوندس لیگا با دو گل لوکا تونی(41) و فرانک ریبری(64) مقابل میهمان خود کارلسروهه به پیروزی رسید. 

 وردربرمن، نزدیک ترین تعقیب کننده بایرن، در همین چارچوب با نتیجه 6 بر 3 در خانه اشتوتگارت شکست خورد. ماریو گومز(20، 43 و 65)، جرونیمو کاکائو(67 و 87) و پرمرته ساکر(84- گل به خودی) گل های تیم میزبان را به ثمر رساندند. هوگو آلمیدا(8)، بوئنیش(60) و مارکوس روزنبرگ(77) هم برای برمن گلزنی کردند. مرته ساکر از وردربرمن در دقیقه 89 این دیدار از زمین اخراج شد.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:
* آرمینا بیله فلد صفر - شالکه 2
* اینتراخت فرانکفورت یک - بوخوم یک
* ولفسبورگ 3 - انرگی کوتبوس صفر
* دویسبورگ یک - هانزاروستوک یک

در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر پیگیری می شود:
* نورنبرگ - هامبورگ
* بایرلورکوزن - هانوفر

جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 50 امتیاز(یک بازی بیشتر)
2- وردربرمن 43 امتیاز(یک بازی بیشتر)
3- هامبورگ 41 امتیاز
4- بایرلورکوزن 38 امتیاز
...............................
16- دویسبورگ 18 امتیاز(یک بازی بیشتر)
17- نورنبرگ 17 امتیاز(تفاضل گل 12-)
18-  انرگی کوتبوس 17 امتیاز(تفاضل گل 16-)

کد مطلب 651538

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