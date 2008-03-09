بایرن مونیخ پیروز شد / شکست سنگین برمن مقابل اشتوتگارت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ، صدرنشین رقابت های بوندس لیگا، دیشب در چارچوب هفته بیست و سوم رقابت های بوندس لیگا با دو گل لوکا تونی(41) و فرانک ریبری(64) مقابل میهمان خود کارلسروهه به پیروزی رسید.

وردربرمن، نزدیک ترین تعقیب کننده بایرن، در همین چارچوب با نتیجه 6 بر 3 در خانه اشتوتگارت شکست خورد. ماریو گومز(20، 43 و 65)، جرونیمو کاکائو(67 و 87) و پرمرته ساکر(84- گل به خودی) گل های تیم میزبان را به ثمر رساندند. هوگو آلمیدا(8)، بوئنیش(60) و مارکوس روزنبرگ(77) هم برای برمن گلزنی کردند. مرته ساکر از وردربرمن در دقیقه 89 این دیدار از زمین اخراج شد.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:

* آرمینا بیله فلد صفر - شالکه 2

* اینتراخت فرانکفورت یک - بوخوم یک

* ولفسبورگ 3 - انرگی کوتبوس صفر

* دویسبورگ یک - هانزاروستوک یک

در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر پیگیری می شود:

* نورنبرگ - هامبورگ

* بایرلورکوزن - هانوفر

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 50 امتیاز(یک بازی بیشتر)

2- وردربرمن 43 امتیاز(یک بازی بیشتر)

3- هامبورگ 41 امتیاز

4- بایرلورکوزن 38 امتیاز

...............................

16- دویسبورگ 18 امتیاز(یک بازی بیشتر)

17- نورنبرگ 17 امتیاز(تفاضل گل 12-)

18- انرگی کوتبوس 17 امتیاز(تفاضل گل 16-)