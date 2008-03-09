بنیاد مسکن نیشابور 17 میلیارد تومان وام مقاوم سازی روستایی داد

حبیب الله انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: هم اکنون پرداخت این وام با مبلغ 65 میلیون ریال با کارمزد پنج درصد به روستاییان آغاز شده است.

وی اظهار داشت: از ابتدای شروع برنامه توسعه چهارم در سال 84 به تعداد دو هزار و 70 نفر و در سال 85 به تعداد دو هزار و 550 نفر وام ویژه مسکن روستایی پرداخت شده است.

انتظاری گفت: تا پایان سال جاری به 26 هزار و 20 نفر از روستاییان وام قرض الحسنه به مبلغ 14 میلیارد و 700 میلیون ریال بابت تعمیر واحدهای مسکونی پرداخت خواهد شد.

انتظاری خاطر نشان کرد: در اجرای طرح سند دار کردن اماکن روستایی به استناد ماده 140 قانون برنامه سوم و 133 برنامه چهارم توسعه، بنیاد مسکن نیشابور تا کنون برای 101 روستای شهرستان نقشه تفکیکی تهیه و 13 هزار و 235 جلد سند منگوله دار صادر کرده است.