حاشیه های حضور رئیس دانشگاه تهران در جمع دانشجویان

*حسین گلدانساز که چند سالی عهده دار مسئولیت مدیرکلی امور دانشجویان دانشگاه تهران بوده و اکنون سرپرست کوی دانشگاه تهران است، عنوان کرد که یکی از آرزوهایش در اداره کل امور دانشجویان این بوده که در مجموعه خوابگاههای دختران یک رستوران دانشجویی ایجاد شود.

*رئیس دانشگاه تهران پس از حضور در جایگاه سخنران خطاب به دانشجویان خاطرنشان کرد که قصد سخنرانی ندارد. فرهاد رهبر به دانشجویان گفت: "از یکی از شما به عنوان نماینده دانشجویان خوابگاه چمران دعوت می کنم به پشت تریبون بیاید و راجع به مسائل خوابگاه، نیازها، مشکلات و محدودیت ها بگوید تا ما بدانیم که شما چه می خواهید."

*بلافاصله پس از اینکه رئیس دانشگاه تهران خواستار شد یکی از دانشجویان به پشت تریبون بیاید، دو نفر به طور همزمان به نزدیکی تریبون رسیدند. البته دانشجویان دیگری نیز خواستار قرارگیری پشت تریبون بودند اما بیشتر دانشجویان از میان جمعیت سعی می کردند با صدای بلند خواسته خود را به رئیس دانشگاه برسانند.

*رئیس دانشگاه تهران پی در پی دانشجویان را ترغیب به شادی و تشویق نمایندگانشان می کرد اما با اشاره به مناسبت مذهبی 28 صفر خطاب به دانشجویان عنوان کرد که می توانند تشویق کنند اما تاکید کرد که برگزاری جشن افتتاح رستوران مجموعه خوابگاههای چمران بعد از ماه صفر برگزار می شود.

*سه دانشجو پشت تریبون حاضر شدند و از کمبود نور اتاقهای خوابگاه، خرابی تلفنهای خوابگاه، فقدان میز مطالعه در اتاقها، فرسودگی موکت ها، فقدان سایت رایانه در خوابگاه دانشگاه تهران، هزینه های بالای اجاره بهای اسکان دانشجویان شبانه، جمعیت زیاد اتاقهای دانشجویان کارشناسی ارشد، فاصله زیاد خوابگاه از امکانات ضروری و نامناسب بودن زمان ورود و خروج از خوابگاه گلایه کردند.

*رئیس دانشگاه تهران پس از اظهارات و گلایه های دانشجویان گفت: "من فکر می کردم که شما چه می خواهید؟!" یکی از دانشجویان در همین حال از میان جمعیت گفت: "همین چیزهای ساده!"

*یکی از دانشجویان رشته هنر که خواسته اش توسط نمایندگان دانشجویان در تریبون بیان نشده بود، از میان جمعیت دانشجویان با صدای بلند به فرهاد رهبر گفت: "بچه های رشته های هنری مخصوصا بچه های موسیقی وقتی که می خواهند ساز تمرین کنند، هیچ جای مشخصی برای تمرین ندارند و وقتی می خواهند تمرین کنند هم اتاقی ها اذیت می شوند."

*رئیس دانشگاه تهران به دانشجویان توصیه کرد که جلسه رسمی تمام شود و در حاشیه برنامه به سوالات دانشجویان پاسخ دهد. دکتر فرهاد رهبر مدت قابل توجهی را در جمع دانشجویان خوابگاه دخترانه چمران حاضر بود و به پرسشهای آنها پاسخ می گفت. در همین زمان نیز دانشجویانی که موفق به طرح سوالات خود به صورت رو در رو با رئیس دانشگاه نمی شدند، موضوعات خود را برای وی مکتوب می کردند.

*مدیران دفتر ریاست و مشاوران رئیس دانشگاه مکرر به فرهاد رهبر ندا می دادند که پرسش و پاسخ با دانشجویان را کوتاه و خود را برای حرکت به سمت قرار بعدی آماده کند. رئیس دانشگاه نیز می گفت، "شما اگر می خواهید، بروید، بروید." کلیدی ترین جملاتی که پاسخ فرهاد رهبر به دانشجویان در حاشیه مراسم را تشکیل می داد، چنین بود: "من نگران شما هستم. از من قولی نخواهید که نتوانم انجام دهم."

*محمد حسین امید و سید مهدی قمصری معاونان دانشگاه تهران همراه با رئیس دانشگاه به جمع دانشجویان آمده بودند. خبرنگار مهر از برخی شایعات مبنی بر تغییر قریب الوقوع معاونان دانشگاه تهران به فرهاد رهبر خبر داد و خواستار توضیح در این باره شد.