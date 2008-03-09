32 هزار و 500 واحد مسکونی به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین انواری با بیان این مطلب اعلام کرد: در طرح مسکن روستایی تاکنون 24 هزار واحد مسکونی در قالب طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در اختیار خانواده های واجد شرایط قرار گرفته است.

وی یاد آور شد: تکمیل یک هزار و 480 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمان و بیش از سه هزار واحد مسکونی در قالب طرح بازسازی زلزله استان لرستان از دیگر اقدامات عمرانی این نهاد در سال گذشته بوده است.

انواری خاطرنشان کرد: 32 هزار و 500 واحد مسکونی احداثی از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) غالبا در مناطق روستایی و محروم کشور احداث و به خانواده های تحت حمایت این نهاد واگذار شده است.