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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۲۵

به مناسبت هفته نیکوکاری؛

32 هزار و 500 واحد مسکونی به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد واگذار شد

32 هزار و 500 واحد مسکونی به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد واگذار شد

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: به مناسبت فرا رسیدن هفته احسان و نیکوکاری ، 32 هزار و 500 واحد مسکونی در قالب 5 طرح شهری و روستایی به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین انواری با بیان این مطلب اعلام کرد: در طرح مسکن روستایی تاکنون 24 هزار واحد مسکونی در قالب طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در اختیار خانواده های واجد شرایط قرار گرفته است.

وی یاد آور شد: تکمیل یک هزار و 480 واحد مسکونی زلزله زدگان استان کرمان و بیش از سه هزار واحد مسکونی در قالب طرح بازسازی زلزله استان لرستان از دیگر اقدامات عمرانی این نهاد در سال گذشته بوده است.

انواری خاطرنشان کرد: 32 هزار و 500 واحد مسکونی احداثی از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) غالبا در مناطق روستایی و محروم کشور احداث و به خانواده های تحت حمایت این نهاد واگذار شده است.

 

کد مطلب 651542

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