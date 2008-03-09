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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۳۲

انتخابات شهرداری فرانسه؛ آزمون بزرگی برای سارکوزی

انتخابات شهرداری فرانسه؛ آزمون بزرگی برای سارکوزی

انتخابات شهرداری فرانسه در حالی امروز آغاز شد که تحلیلگران آن را بزرگترین آزمون علنی برای " نیکلا سارکوزی" در دوره 10 ماهه ریاست جمهوری وی دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شعب اخذ رای ساعت 8 صبح به وقت محلی باز شد و قرار است ساعت 6 بعدازظهر هم بسته شود، اما در شهرهای بزرگ و منطقه پاریس به مدت یک یا دو ساعت دیگر باز خواهد ماند.

این در حالی است که نتایج نظرسنجیها از دستاوردهای بزرگی برای حزب مخالف سوسیالیست در یک رای گیری حکایت دارد که گفته می شود یک همه پرسی در مورد سارکوزی است. رئیس جمهوری که میزان محبوبیت وی در بین رای دهندگان به دلیل ازدواج مجدد وی و همچنین روند کند در پیشرفت مسائل اقتصادی کاهش یافته است.

به طور مثال، نتایج یک نظرسنجی که توسط موسسه "ال‌اچ‪ "۲‬انجام گرفته نشان داد: تنها ‪۳۷‬ درصد فرانسویها به سارکوزی اعتماد دارند.

به عقیده رای دهندگان، سارکوزی در مقابله با بیکاری کوتاهی کرده و سیاست‌ های وی در زمینه افزایش قدرت خرید خانواده ‌های فرانسوی که از دغدغه‌های اصلی رای ‌دهندگان فرانسوی است، ناکارآمد بوده است.

کد مطلب 651546

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