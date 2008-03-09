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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۱۳

شرکت ایران تایر پنج میلیون یورو تسهیلات می گیرد

شرکت " ایران تایر" مبلغ پنج میلیون و 205 هزار و 520 یورو تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی دریافت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی امور اقتصادی و دارایی ، کمیسیون سرمایه گذاری شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصاد، به پیشنهاد بانک ملی ایران، با پرداخت این تسهیلات به شرکت ایران به منظور خرید تجهیزات ، ماشین آلات خارجی طرح برای بازسازی ، نوسازی و جایگزینی ماشین الات خط تولید، مجموعا به ظرفیت 2700 تن از انواع تایر بایاس  و رادیال سیمی موافقت کرد.

گفتنی است، از آنجا که سهامدار اصلی شرکت ایران تایر بنیاد مستعضفان انقلاب اسلامی است، تعیین تکلیف و اعطای مجوز لازم در خصوص امکان اعطای تسهیلات به این شرکت از سوی بانک مرکزی به کمیسیون مربوطه ارجاع شده بود.

شرکت ایران تایر ( سهامی عام ) از شرکتهای تابعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که 56  درصد از سهام آن متعلق به بنیاد، 10 درصد شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ، 8 درصد صندوق بازنشستگی 50 درصد کارکنان شرکت و 21 درصد به سایر سهامداران تعلق دارد.

کد مطلب 651550

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