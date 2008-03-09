وزارت ارتباطات طرف عضویت در شبکه بین الدول اسلامی در علوم و فناوری شد

با تصویب هیئت وزیران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در شبکه بین الدول اسلامی در علوم و فناوری تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی - مصوب 1380 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی سازمان هوا فضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در شبکه بین الدول اسلامی در علوم و فناوری وابسته به کمیته همکاری علمی و فنی سازمان کنفرانس اسلامی تعیین شد.