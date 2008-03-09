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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۳۸

اجرای طرح کنترل ناوگان عمومی جاده ای در محورهای استان تهران

طرح کنترل نامحسوس ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای در محورهای استان تهران به اجرا گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران گفت: طرح کنترل نامحسوس ناوگان عمومی مسافربری و باری از سوم اسفند ماه در تمامی محورهای خروجی تهران و شهرستانهای استان به اجرا درآمده است.

علیرضا ولی افزود: این طرح با همکاری تعداد 30 نفر از افسران پلیس و 20 نفر از کارشناسان اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران در محورهای پاسگاه پلیس راه عوارضی مهرشهر، بهشت زهرا، جاجرود شریف آباد، تهران - ساوه انجام می شود.

وی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر گروه های کنترل نامحسوس در سطح جاده های استان فعال هستند و در حوزه شهری نیز از ماه گذشته فعالیت خود را از پایانه غرب آغاز نموده اند، افزود: این طرح با هدف کنترل سیستم ایمنی عبور و مرور در جاده های استان انجام می شود و در حال حاضر نیز گروه های کنترل سیستم ایمنی عبور و مرور در سطح استان فعال هستند.

ولی اظهار داشت: کنترل معاینه فنی، صورت وضعیت، ارائه خدمات و سرویس به مسافرین، دفترچه کار داشتن لوازم ایمنی جهت استفاده در زمانهای مناسب در خصوص ناوگان عمومی مسافر و کنترل اضافه تناژ بارنامه، دفترچه کار، عدم تطبیق بار با بارنامه و غیره از جمله موارد ذکر شده در فرمهای تکمیلی توسط کارشناسان  است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران گفت: تاکنون سه هزار وسیله نقلیه ناوگان حمل و نقل کالا و مسافر توسط گروه های کنترل نامحسوس در سطح استان مورد بازدید قرار گرفته اند، همچنین بیشترین تخلفات در بخش مسافر مربوط به عدم رعایت خدمات و سرویس دهی بوده است و بیشترین تخلفات در بخش کالا مربوط به نداشتن دفترچه کار و معاینه فنی است.

شایان ذکر است، تخلفات پس از بررسی ها به کمیسیون تخلفات جهت اقدامات بعدی ارسال می شود.

کد مطلب 651552

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