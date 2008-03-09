"حیران" در مشهد به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری پروژه سینمایی "حیران" به مدیریت حسین جعفریان 23 دی‌ماه در تهران کلید خورد و پس از پایان فیلمبرداری، سپیده عبدالوهاب کار تدوین فیلم عارفپور را آغاز کرده است.

کوثری و صدیقیان در نمایی از "حیران"

باران کوثری، مهرداد صدیقیان، خسرو شکیبایی، فرهاد اصلانی، ژاله صامتی، فوژان عارفپور، محسن و پارسا مکاری و احمد یاوری شاد از بازیگران "حیران" هستند و در خلاصه داستان فیلم آمده است: ماهی دختر روستایی با حیران مهاجر جوان افغانی آشنا می‌شود و با وجود مخالفت خانواده با او ازدواج می‌کند، پیوندی که پیامدهای بسیار دارد.

عوامل تولید فیلم عبارتند از فیلمنامه: عارفپور و نغمه ثمینی، مشاور کارگردان: رخشان بنی‌اعتماد، طراح: امیر اثباتی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، صدابردار: ساسان نخعی، مدیر تولید: نوا روحانی، عکاس: گلاره کیازند، تهیه‌کنندگان: بنی‌اعتماد و کوثری، با مشارکت بانک اقتصاد نوین و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

"حیران" محصول سازمان سینمایی 79 است. عارفپور دستیار و برنامه‌ریز فیلمسازانی چون بنی‌اعتماد، محمدرضا هنرمند و علیرضا رئیسیان بوده و فیلم‌های مستند "زیر پوست باران"، "گل در تاریکی" و "درون من" و فیلم کوتاه "سایه ماه" را در کارنامه خود دارد.