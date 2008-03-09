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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۳۱

"حیران" در مشهد به پایان رسید

"حیران" در مشهد به پایان رسید

فیلمبرداری نخستین ساخته بلند سینمایی شالیزه عارفپور دیروز با بازی باران کوثری در اطراف شهر مقدس مشهد به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری پروژه سینمایی "حیران" به مدیریت حسین جعفریان 23 دی‌ماه در تهران کلید خورد و پس از پایان فیلمبرداری، سپیده عبدالوهاب کار تدوین فیلم عارفپور را آغاز کرده است.

کوثری و صدیقیان در نمایی از "حیران"

باران کوثری، مهرداد صدیقیان، خسرو شکیبایی، فرهاد اصلانی، ژاله صامتی، فوژان عارفپور، محسن و پارسا مکاری و احمد یاوری شاد از بازیگران "حیران" هستند و در خلاصه داستان فیلم آمده است: ماهی دختر روستایی با حیران مهاجر جوان افغانی آشنا می‌شود و با وجود مخالفت خانواده با او ازدواج می‌کند، پیوندی که پیامدهای بسیار دارد.

عوامل تولید فیلم عبارتند از فیلمنامه: عارفپور و نغمه ثمینی، مشاور کارگردان: رخشان بنی‌اعتماد، طراح: امیر اثباتی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، صدابردار: ساسان نخعی، مدیر تولید: نوا روحانی، عکاس: گلاره کیازند، تهیه‌کنندگان: بنی‌اعتماد و کوثری، با مشارکت بانک اقتصاد نوین و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

"حیران" محصول سازمان سینمایی 79 است. عارفپور دستیار و برنامه‌ریز فیلمسازانی چون بنی‌اعتماد، محمدرضا هنرمند و علیرضا رئیسیان بوده و فیلم‌های مستند "زیر پوست باران"، "گل در تاریکی" و "درون من" و فیلم کوتاه "سایه ماه" را در کارنامه خود دارد.

کد مطلب 651553

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