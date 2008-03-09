عمان همان طرح سه مرحله ای بشار اسد برای حل بحران لبنان را پیشنهاد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الرای کویت، منابع آگاه سیاسی لبنانی فاش کردند: پیشنهاداتی که "یوسف بن علوی" وزیر امورخارجه عمان درخلال سفرش به دمشق برای حل بحران لبنان ارائه داد، همان پیشنهاداتی بود که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه درخلال هفته گذشته ارائه داد.

براساس طرح پیشنهادی وزیر امورخارجه عمان، میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان به عنوان رئیس جمهوری آتی این کشور انتخاب و بعد از آن هم دولت بی طرفی تشکیل و سپس انتخابات زودهنگام پارلمانی طی 6 ماه دیگر دراین کشور برگزار می شود.

"بشار اسد" نیز هفته گذشته درخلال دیداری که عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب با وی داشت، دقیقا همین طرح سه مرحله ای را مطرح کرد.

به گفته این منابع بسیار سخت به نظر می رسد که این طرح مورد قبول محافل لبنانی به ویژه جناح اکثریت واقع شود.

منابع مذکوربا تاکید بر طرح کاری اتحادیه عرب اعلام کردند: این طرح بهترین راه حل برای حل بحران لبنان می باشد و همگان را به ضرورت اجرای بندهای آن که اولین بندش انتخاب فوری میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهوری آتی این کشور است، فراخواندند.

این درحالی است که روزگذشته نشست چهارجانبه غیر منتظره ای بین "منوچهر متکی" وزیرامور خارجه ایران، "یوسف بن علوی" وزیر امورخارجه عمان و "حمد بن جبر آل ثانی" وزیرامورخارجه قطر و "ولید المعلم" وزیر امورخارجه سوریه در فرودگاه بین المللی دمشق درباره تحولات لبنان برگزار شد.