پاپ بر ضرورت مطالعه تاریخ تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کاتولیک ورلد نیوز، پاپ بندیکت شانزدهم در سخنرانی روز جمعه خود تأکید کرد: جامعه ای که نسبت به گذشته خود بی پروا است از فقدان معیارهایی که از طریق تجربه حاصل می شوند رنج می برد و نمی تواند هماهنگی و همزیستی یا تعهد برای تحقق اهداف آینده را میسر کند.

رهبر کاتولیکهای جهان گفت: چنین جامعه ای نسبت به تحریفهای ایدئولوژیکی آسیب پذیر است.

وی اظهار داشت: مطالعه تاریخ امروز با شیوه هایی انجام می شود که از پوزیتیویسم و جامعه شناسی الهام گرفته و مبدا تاریخی را نادیده می گیرد.

بندیکت شانزدهم گفت: در گذشته نیز واتیکان نسبت به رویکردهای معاصر به تاریخ ابراز نگرانی کرده بود که نسبت به کلیسا خصومت آمیز است اما اکنون شرایط تغییر کرده و علت آن خود تاریخ نگاری است که دچار بحران جدی شده است.

پاپ تصدیق کرد که کلیسای کاتولیک به مطالعه تاریخ توجه خاصی دارد، چونمطالعه تاریخ به درک رویدادهای گذشته منتهی خواهد شد.

