900 فقره وام به مددجویان کمیته منطقه 2 نیشابور پرداخت شد

مجتبی بشارتی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: به منظور خودکفایی خانواده های تحت پوشش این منطقه، 67 فقره وام اشتغال به مبلغ چهار میلیارد و 20 میلیون ریال از منابع امداد و طرحهای سال 85 و 225 فقره وام به مبلغ 13 میلیارد و 500 میلیون ریال از محل طرحهای سال 86 پرداخت شد.

رئیس کمیته امداد منطقه دو نیشابور بیان داشت: طی 11 ماه گذشته، 441 فقره وام قرض الحسنه به مبلغ 773 میلیون و 500 هزار ریال از منابع امداد و 169 فقره وام به مبلغ یک میلیارد و 248 میلیون ریال از اعتبارات دولتی بانکی به متقاضیان تحت پوشش کمیته اعطا شد.

وی عنوان کرد: 137 سری جهیزیه به ارزش 657 میلیون ریال به نوعروسان تحت پوشش اهدا و 20 فقره هدیه ازدواج به پسران تحت پوشش به ارزش 60 میلیون ریال تحویل داده شد.

بشارتی با اشاره به اینکه در آزمون سراسری 86 تعداد 52 دانش آموز تحت پوشش این منطقه به مراکز آموزش عالی راه یافتند، یادآور شد: طی سال تحصیلی جاری مبلغ 177 میلیون و 208 هزار ریال بابت مسائل تحصیلی و لوازم التحریر و مبلغ 296 میلیون 520 هزار ریال بابت پوشاک یک هزار و 412 دانش آموز تحت پوشش، هزینه شد.

وی افزود: طی همین مدت بابت هزینه های درمانی، بهداشتی و دارویی مددجویانان کمیته امداد، مبلغ 163 میلیون ریال به صورت مستقیم هزینه شده است و هزینه های پزشکان و مراکز درمانی توسط اداره کل به صورت متمرکز پرداخت می شود.

بشارتی با اشاره به پرداخت یک ماه مستمری به مناسبت عید فطر به مددجویان به مبلغ یک میلیارد و 733 میلیون ریال، اظهار داشت: طی 11 ماه گذشته، مبلغ 16 میلیارد و 214 میلیون و 700 ریال به صورت مستمری نقدی و مبلغ پنج میلیارد و 220 میلیون ریال به صورت خواروبار جنسی و بن غیرنقدی در اختیار مددجویان قرار گرفت.

وی ادامه داد: 165 واحد مسکونی با اعتبار 9 میلیارد و 405 میلیون ریال از محل بودجه سال 85 و 362 واحد با اعتبار 23 میلیارد و 530 میلیون ریال از بودجه سال 86 برای محرومان تحت پوشش در حال احداث است.

رئیس کمیته امداد امام منطقه دو نیشابور خاطرنشان کرد: 835 خیر با زیر پوشش قرار دادن 986 نفر یتیم این منطقه، 752 میلیون 777 هزار ریال پرداخت کردند.

بشارتی یادآور شد: در 11 ماه گذشته مردم شهرستان نیشابور مبلغ دو میلیارد و 28 میلیون ریال در قالب صدقات، زکات، جشن عاطفه ها به محرومان این نهاد کمک کردند.