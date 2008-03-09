نگرش کلی جوانان حاکی از عدم رغبت آنان به برقراری ارتباط با آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر اسحاقی با اشاره به اینکه پیش از نیمی از جوانان با لزوم کنار آمدن ایران با آمریکا به عنوان قدرتی نظامی و اقتصادی مخالفت کرده اند، گفت: در این پژوهش فواید برقراری ارتباط با آمریکا، برقراری ارتباط با روسیه و چین به جای آمریکا و تاثیر ارتباط با آمریکا بر پیشرفت کشور و بر طرف شدن مشکلات درجامعه آماری جوانان 15 تا 29 سال مورد بررسی قرار گرفت.

وی در خصوص بررسی نگرش جوانان نسبت به موضوع حمایت از ملت های مظلوم، افزود: بیش از 70 درصد جوانان در این جامعه آماری معتقدند که کشور ما به عنوان کشوری مسلمان، وظیفه دارد که از ملت های مظلوم مثل فلسطین و عراق حمایت کند و در همین راستا 1/7 با این دیدگاه مخالفت داشته اند.

اسحاقی به موافقت 3/49 درصد از جوانان با افزایش دوستان ایران و تقویت بنیه دفاعی آن برای حمایت از ملت های مظلوم خبر داد.