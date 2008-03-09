افتتاح فاز اول آزادراه تهران- شمال؛ دو و نیم سال دیگر

محمد رحمتی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت ساخت آزادراه تهران - شمال، گفت: هم اکنون پیمانکار چینی در فاز اول این آزادراه مشغول کار است.

وی تصریح کرد: کار ساخت کلیه قطعات آزاد راه تهران- شمال ظرف مدت سه سال و نیم امکان پذیر است. به گفته رحمتی، قطعه اول این آزاد راه که هم اکنون در حال ساخت است، تعهدی سه ساله بوده و پیشرفت خوبی داشته است.

رحمتی گفت: برهمین اساس، ساخت فاز یک آزاد راه تهران-شمال مشکلی ندارد و قراردادی 33 ماه بوده که 4 ماه از آن گذشته است و امیدواریم این فاز 2 سال و نیم دیگر تحویل شود.

وی تصریح کرد: فاز آخر این آزادراه نیز می تواند تا اواسط سال 88 تحویل شود که سمت چالوس است و پیمانکاران ایرانی در این فاز در حال فعالیتند.

به گزارش مهر، اجرای پروژه آزادراه تهران – شمال از عقد قرارداد مشارکت در سال 1375 تا سال 86 مسیرهای اداری و دشواری را پیموده است. در گزارش ذیل جزئیات کامل اجرای این پروژه توسط مجری طرح توسعه آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های حمل و نقل کشور بیان شده است.

عقد قرارداد مشارکت با بنیاد مستضعفان در سال 1375 با برآورد 2500 میلیارد ریال و سهم الشرکه وزارت راه و ترابری به مبلغ 150 میلیارد ریال به صورت مقطوع جهت تملک اراضی و واگذاری 5/62 میلیون متر مربع زمین به وسیله دولت و بقیه تعهدات و هزینه ها برای تکمیل و بهره برداری از آزادراه توسط بنیاد تعهد گردید.

در سال 1380 به علت محدودیت های مبتلا به واگذاری زمین های تعهد شده مذاکرات برای تغییر قرارداد شروع و نهایتاً در سال 83 متمم قرارداد منعقد و عملیات اجرایی در سال 84 با هزینه کرد 75 میلیارد ریال و تأمین اعتبار بابت برگزاری جلسات، رفع مشکلات و سوء تفاهمات، انتخاب بانک عامل و انجام کارهای بانکی اقدام و عملیات اجرایی با شرایط جدید شروع گردید.

در اسفندماه سال 84 بابت پیش پرداخت فاینانس تعهد شده، مبلغ معادل 33 میلیون دلار توسط بنیاد به بانک عامل پرداخت گردید.

اعتبار اسنادی در تاریخ 16/10/85 افتتاح و در مورخ 10/12/85 با تنفیذ وام (Finance) قرارداد اجرایی گردید. مبلغ قرارداد تأمین مالی و اجرای منطقه یک 220 میلیون دلار و 300 میلیارد ریال می باشد.

در حال حاضر و به دنبال تعهدات قراردادی حدود 50 نفر از عوامل شرکت در پروژه حضور داشته و برای 150 نفر دیگر هم ویزا صادر شده است و تدریجاً 600 نفر وارد ایران خواهند شد. البته حدود 63 درصد کار توسط ایرانیها انجام خواهد شد.

در منطقه یک، آزادراه کارگاه در حد فاصل کیلومتر 1 تا 12 محدوده تونل تالون فعال گردیده و ماشین آلات مورد نیاز پروژه در تاریخ 22/5/85 وارد ایران شده است.

برای منطقه 2 آزادراه اواخر سال گذشته مناقصه برگزار و به علت اینکه نفر اول مناقصه با پیشنهاد مبلغ 327 میلیون یورو قادر به تأمین منابع مالی نبود، با نفر دوم مذاکره و پس از توافق اولیه و ادامه مذاکرات در تهران و چین در تاریخ 17/5/86 موافقت نامه امضاء و انشاء ا... تا 6 ماه آینده قرارداد منعقد خواهد شد.

جهت منطقه 3 با چینی ها تفاهم نامه امضاء شده و با انتخاب مدیر طرح تا 6 ماه آینده انتخاب مسیر قطعی و با تهیه اسناد و مدارک فنی و مالی پروژه، مناقصه برگزار خواهد شد.

منطقه 4 بزرگراه در حال عملیات عمرانی و اجرائی در دست اقدام بوده و از پیشرفت فیزیکی متوسط 41% برخوردار می باشد.

با توجه به حساسیت دولت، مقامات کشوری و دستگاه اجرایی در سنوات اخیر آزادراه تهران – شمال از بیشترین همکاری و حمایت برخوردار بوده و عمده مشکلات و موانع عدیده مبتلا به این طرح برطرف گردیده و در مسیر اجرای اهداف کمی (ساخت محور) قرار گرفته است و روند همکاری حاکی از تسریع در پیشبرد برنامه زمانبندی تکمیل و بهره برداری آزادراه می باشد.

مشخصات کلی و حدود اهداف کمی آزادراه عبارتند از:

1- طول آزادراه تهران – شمال ( از کن تا چالوس) 121 کیلومتر است که حدود 60 کیلومتر از محور موجود کوتاه تر می باشد.

2- مجموع طول تونل ها در 2 باند 93 کیلومتر و بلندترین تونل در البرز به طول 6300 متر می باشد.

3- در منطقه یک 32 کیلومتر تونل، حدفاصل کن تا دوآب شهرستانک

4- در منطقه دو 25 کیلومتر تونل، از دوآب شهرستانک تا پل زنگوله

5- در منطقه سه 44 کیلومتر تونل، از پل زنگوله تا مرزن آباد

6- در منطقه چهار 21 کیلومتر تونل، از مرزن آباد تا چالوس

اعتبارات پیش بینی شده در سالهای 84، 85 و 86 به ترتیب با احتساب فروش اوراق مشارکت مبالغ 75، 5/427 و 730 میلیارد ریال می باشد. ( در سال 86 اعتبار مصوب 200 میلیارد ریال و اوراق مشارکت 530 میلیارد ریال پیش بینی شده است).

ضمناً برای حل و فصل مسائل فی مابین سازمان محیط زیست و دستگاه اجرایی کمیته مشترکی تشکیل شده گردیده که این همکاری تا رسیدن به نتیجه نهایی و انتخاب گزینه مناسب ادامه خواهد یافت.