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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۴۰

10 جایگاه ویژه عرضه میوه نوروزی در کرج دایر شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج گفت: در هر یک از مناطق شهرداری کرج یک جایگاه ویژه عرضه میوه با قیمت مصوب دولتی دایر شده است.

رضا زین العابدین در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر 11 بازار روز و 10 جایگاه ویژه عرضه محصولات خوراکی در کلانشهر کرج به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان دایر است.

وی افزود: سه هزار تن سیب، پرتقال و نارنگی از سوی شهرداری خریداری و در روزهای پایانی اسفندماه با قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: علاوه بر ایجاد جایگاه های محصولات نوروزی که از سوی شهرداری برپا شده است، اداراتی نظیر بازرگانی و تعاونی روستایی نیز به عرضه مستقیم محصولات می پردازند.

زین العابدین تاکید کرد: در هر بازار یک مدیر و دو بازرس بر کار غرفه داران نظارت می کنند و شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره تلفنهای 137 و 2532226 تماس بگیرند.

بیشتر محصولات عرضه شده در این جایگاه ها از تولیدات داخلی کشاورزان کرجی است.

کد مطلب 651565

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