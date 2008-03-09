اجرای سریع و کامل مدالیته نگاه مسوولانه ایران را ثابت کرد

دکتر کاظم غریب آبادی معاون مدیر کل بین الملل وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین تحولات هسته ای کشورمان و صدور قطعنامه 1803 شورای امنیت گفت: سیاست اصولی ما در همکاری با آژانس مطابق NPT، اساسنامه و موافقتنامه پادمان ادامه خواهد یافت.

وی افزود: ادامه فشارها هیچ خللی در سیاست هسته ای ما وارد نمی کند و برنامه هسته ای ما با سرعت هر چه بیشتر و در چارچوب تعهدات فوق ادامه خواهد یافت.

عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران درباره دلایل غرب برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، گفت: غرب نمی تواند پیشرفت های هسته ای ایران را تحمل کند و هدف آنها شفاف سازی برنامه هسته ای ایران نیست بلکه آنها محروم سازی ایران از حق مسلم خود در موضوع هسته ای را دنبال می کنند .

وی با اشاره به طرح مدالیته بین ایران و آژانس، آن را یکی ازمهمترین تحولات پرونده هسته ای توصیف کرد وگفت: ایران شش موضوع را عرض شش ماه با آژانس حل و فصل کرد ، این موضوعات وقت بیشتری می گرفت اما ایران با حسن نیست حل آن را تنها در 6 ماه پشت سر گذاشت .

غریب آبادی تصریح کرد: پیام مدالیته ایران و آژانس این بود که ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست و کشورمان کشوری متعهد و مسئول است.