صادرات آب ایران به کویت در هاله ای از ابهام

رسول زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص صادرات آب ایران به کویت گفت: علیرغم توافق طرفین مبنی بر عملیاتی کردن صادرات آب ایران به کویت هنوز هیچگونه اقدام عملیاتی در این زمینه صورت نگرفته است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: بعد از سفر وزیر امور خارجه کویت به ایران هنوز اتفاق جدیدی در خصوص صادرات آب ایران به کویت نیفتاده؛ این درحالی است که در سفری وی که اوایل بهمن ماه به ایران صورت گرفت یکی از موضوع اصلی مذاکرات انتقال آب ایران به کویت بود که این امر سابقه ای در حدود یک دهه دارد.

وی تصریح کرد: در سال 83 نیز تفاهم نامه ای میان وزیر وقت نیروی ایران و کویت به امضا رسید که قرار بود ظرف یک سال مقدمات کار از بعد طراحی و سرمایه گذاری فراهم شود؛ اما متاسفانه این کار عملیاتی نشد و قرار شد تفاهمنامه برای یک سال دیگر تمدید شود که باز هم مسکوت ماند.

به گزارش مهر، در سفر وزیر امور خارجه کویت به ایران که در اواسط آذرماه رخ داد، بحث جدی در خصوص انتقال آب ایران به کویت صورت گرفته و قرار شد ظرف یک ماه آتی اجلاس کارشناسی میان مسئولان آب ایران و کویت برگزار و تفاهمات به مرز نهایی رسد. این درحالی است که مقرر شده بود موضوع به لحاظ کارشناسی و فنی به جمع بندی و محل برداشت آب به صورت دقیق مشخص شود؛ ضمن اینکه زمان اجرای کار نیز به صورت شفاف مورد تصمیم گیری واقع شود و زمان نیز برای این کار مشخص شود.

این درحالی است که یکی از بندهای تفاهمنامه این است که قیمت در آینده در قالب مکانیزمی بین دو کشور تفاهم شود، همچنین مقرر شده انتقال 300 میلیون متر مکعب آب از طریق خط لوله به کویت شود.