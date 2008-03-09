یک سوم انشعابات شبکه آب خانگی بیرجند وقفی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضا کریم‌ زاده صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون 9 حلقه چاه وقفی به منظور تأمین آب شرب مورد نیاز مردم در اختیار شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی قرار دارد، تصریح کرد: بر اساس مصوبه ‌ای که در شرکت آب مبنی بر سهیم شدن 10 درصدی بنگاه در این شرکت صورت گرفته با اجرای آن بنگاه به سهم خود آب به بهای اندک در اختیار مردم قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه 30 نفر از خیرین خراسان جنوبی در سال 1302 با تأسیس بنگاه آبلوله بیرجند اقدام به تأمین آب شرب مردم از محل موقوفات کردند، اظهار داشت: مردم شهرستان بیرجند در 84 سال پیش به عنوان دومین شهر کشور از آب شرب بهداشتی لوله کشی برخوردار شدند.

مدیر عامل بنگاه خیریه آبلوله شهرستان بیرجند خاطرنشان کرد: از سال تأسیس این شرکت تا سال 72 تأمین آب شرب مردم این منطقه بر عهده بنگاه خیریه آبلوله بیرجند بود که با تصویب قانون تأسیس شرکتهای آب و فاضلاب از سوی مجلس، کار این مؤسسه خیریه علیرغم نقش مهم در ایجاد شبکه‌های آبرسانی بیرجند به شرکت آب واگذار شد.

کریم زاده اجرای 300 کیلومتر شبکه لوله گذازی آب شرب شهرستان بیرجند را عملکرد این بنگاه خیریه طی سال‌های فعالیت آن دانست و یادآورشد: در حال حاضر 1420 سهم از قنات علی آباد و 743 سهم از قنات اسفهرود به صورت وقف در اختیار این بنگاه است.

وی با بیان اینکه این مؤسسه خیریه برای اجرای طرح‌های مشارکتی با نهادها، سازمان‌ها و بخش‌‌های خصوصی آمادگی کامل دارد، اظهار داشت: واگذاری هفت هزار متر مربع زمین از محل موقوفات برای بیمارستان شهید رحیمی بیرجند، واگذاری 15 هکتار برای صدا و سیمای استان، واگذاری 1860متر زمین برای ساخت مدرسه روستای علی آباد و ... از مهمترین اقدامات این بنگاه خیریه در سطح شهرستان بیرجند بوده است.

مدیر عامل بنگاه خیریه آبلوله شهرستان بیرجند از اجرای طرح اشتغالزای کشاورزی در باغ شماره پنج واقع در شهرستان بیرجند با مالکیت وقفی در اختیار این بنگاه خبر داد و تصریح کرد: اعضای هیئت مدیره بنگاه خیریه آبلوله بیرجند تلاش می کنند تا بر اساس قوانین موقوفه و انجام کارها به صورت مشارکتی، گام های مؤثری در راستای توسعه اقتصادی، فرهنگی و گردشگری بیرجند برداشته شود.