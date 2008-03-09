تیم آذربایجان غربی فاتح مسابقات والیبال نشسته دسته یک باشگاههای کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در بازی پایانی این رقابت ها که در سالن تختی ارومیه برگزار شد دو تیم آذربایجان غربی و خراسان رضوی رو در روی هم قرار گرفتند که در پایان تیم آذربایجان غربی توانست با نتیجه 3 بر 2 حریف خود را شکست دهد و این دو تیم به لیگ برتر والیبال نشسته کشور راه یافتند.

تیم کردکوی گلستان نیز در بازی رده بندی با پیروزی در مقابل تیم والیبال نشسته هشترود آذربایجان شرقی، مقام سوم این دوره از رقابتها را از آن خود کرد.

در مسابقات والیبال نشسته دسته یک کشور هشت تیم از استانهای آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، قم، گلستان، خراسان رضوی و مازندران حضور داشتند.