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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۳۲

از سال آینده اجرا می‌شود؛

طرح ارائه فیش دوم حقوق به بازنشستگان نیروهای مسلح

طرح ارائه فیش دوم حقوق به بازنشستگان نیروهای مسلح

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح گفت:در صورت تصویب وزیر دفاع ، بنا داریم طرح ارائه فیش دوم حقوق به بازنشستگان نیروهای مسلح را از سال آینده اجرایی کنیم.

سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با طرح بیمه مکمل بازنشستگی نیروهای مسلح گفت : این طرح مشمول نیروهای جدید و تازه استخدام شده است.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، تصریح کرد: ماهانه مبلغی از حقوق هر فرد ، کسر و جمع آوری می شود و پس از بازنشستگی در غالب فیش دوم حقوقی به وی ارائه خواهد شد.  

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: برنامه ریزی و مذاکرات لازم جهت اجرای این طرح انجام شده و در صورت تصویب به طور حتم از سال آینده اجرایی خواهد شد.

 

کد مطلب 651571

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