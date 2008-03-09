طرح ارائه فیش دوم حقوق به بازنشستگان نیروهای مسلح

سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با طرح بیمه مکمل بازنشستگی نیروهای مسلح گفت : این طرح مشمول نیروهای جدید و تازه استخدام شده است.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، تصریح کرد: ماهانه مبلغی از حقوق هر فرد ، کسر و جمع آوری می شود و پس از بازنشستگی در غالب فیش دوم حقوقی به وی ارائه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: برنامه ریزی و مذاکرات لازم جهت اجرای این طرح انجام شده و در صورت تصویب به طور حتم از سال آینده اجرایی خواهد شد.