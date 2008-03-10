آغاز دور دوم نخست وزیری بداوی در مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بداوی که پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در روز شنبه با استعفای خود مخالفت کرده بود؛ در کاخ سلطنتی کوالامپور طی مراسمی رسمی با لباسی محلی در برابر پادشاه مالزی سوگند یاد کرد.

در این مراسم "نجیب رازک" معاون وی و دیگر وزیران ارشد این کشور نیز حضور داشتند.

در انتخابات پارلمانی روز شنبه در مالزی، ائتلاف جبهه ملی ( باریسان نشنال) به رهبری بداوی نتوانست به اکثریت قاطع دو سوم آراء دست پیدا کند و این شوکه کننده ترین نتیجه در دوره تقریبا 40 ساله بقای این ائتلاف از سال 1969 به شمار می رود. این ائتلاف تسلط خود را بر پنج مجلس ایالتی از دست داد و به یک پیروزی شکننده و ضعیف دست یافت.

اما عبدالله بداوی در جمع طرفدارانش گفت که استعفا نخواهد کرد. وی تصریح کرد:" چرا باید استعفا دهم؟ حزب ما پیروز شده است. من از هیچ کس به جز خدا نمی ترسم . من به راه خود ادامه خواهم داد و کنار نخواهم کشید."

مخالفان دولت مالزی در این انتخابات عمومی کنترل پنج ایالت و همچنین یک سوم کرسی های پارلمان را به دست گرفتند.