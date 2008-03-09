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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۱۷

تسهیلات جدید به صادر کنندگان محصولات کشاورزی اعطا می شود

بانک توسعه صادرات ایران آمادگی دارد حداقل 20 درصد کل صادرات غیر نفتی استان کرمانشاه را تامین مالی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی بانک توسعه صادرات، کوروش پرویزیان مدیر عامل این بانک که به کرمانشاه سفر کرده بود، در جمع مدیران ارشد و مسئولان اقتصادی و بازرگانی این استان با اعلام این خبر گفت: صادرکنندگان این استان با توجه به استعداد و تخصص صادر کنندگان کرمانشاهی در زمینه محصولات کشاورزی، فعالیت خود را صرفا معدود به کشور عراق ننماید و به بازارهای بسیار بزرگتر و مستعدتر خصوصا کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی نیز بیاندیشند.

پرویزیان گفت: بانک توسعه صادرات ایران در تامین مالی طرحهایی از جمله صنایع تبدیلی (تولید کنستانتره، آبمیوه، رب گوجه فرنگی و...) تولید و صدور تراکتور، سیستمهای آبیاری، احداث کارخانه آرد، فرآوری و بسته بندی زعفران و انواع میوه در داخل و خارج کشور مشارکت داشته و تسهیلاتی را نیز ارائه می کند.

وی همچنین در دیدار با مجید غفوری استاندار کرمانشاه به پیشنهاد وام یک میلیارد دلاری ایران به عراق اشاره کرد و گفت: این مبلغ برای اجرای پروژه های مختلف عمرانی و بازسازی زیرساختها در بخشهای مختلف کشور عراق در نظر گرفته شده است که توسط متخصصین و پیمانکاران ایرانی به انجام خواهد رسید.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: عراق اکنون به چهارمین بازار کالاهای غیر نفتی و خدمات ایران تبدیل شده است. وی افزود: داد و ستد میان ایران و عراق عمدتا محدود به تجارت کالا بوده ولی برنامه اصلی صادراتی ایران، سرمایه گذاری عمده و زیربنایی در عراق است.

کد مطلب 651573

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