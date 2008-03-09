برابری واقعی میان زن و مرد در جهان فرصتی برای رشد زنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، ثریا احمد عبید مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد به مناسبت 8 مارس (18 اسفند) روز جهانی زن به اهمیت نقش زن و مشارکت آنها در همه زمینه های زندگی به منظور کاهش فقر و رشد اقتصادی اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه زنان در امور خانواده، توسعه علم و سلامتی کودکان نقش به‌سزایی دارند، تصریح کرد: اینک زنان از بهترین فرصتهای کاری به منظور توسعه افقهای زندگی خود بهره‌مند می‌شوند. چراکه جهان به منظور دستیابی به اهدف خود باید جایگاه زن از منظر حقوق بشر و از دیدگاههای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را ارتقاء دهد.

مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد با بیان اینکه بیشتر کشورها و جوامع در این خصوص اقدامات لازم را در تعهدات مختلف خود اجرا می‌کنند، یادآور شد: با توجه به اینکه زمام امور زندگی در دست زنان قرار دارد، چاره‌ای جز بهبود بهداشت مادران و زنان وجود ندارد.

ثریا عبید افزود: خدمات مثبت تنها راه کاهش فقر و عوامل نقض حقوق بشر است و در این صورت باید نیازهای خانواده در زمینه‌های مختلف فراهم شوند. از سوی دیگر مساوات و برابری واقعی میان زن و مرد فرصتی برای رشد زنان و دستیابی به اهداف انسانی را فراهم می‌کند.