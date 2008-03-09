مشهد قهرمان مسابقات کشتی دانشجویان منطقه 9 دانشگاه آزاد استانهای خراسان شد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، این مسابقات که صبح امروز در هفت وزن برگزار شد، تیمهای کشتی آزاد و فرنگی دانشگاه های آزاد اسلامی واحد مشهد، بجنورد و نیشابور، مقام های اول تا سوم مسابقات منطقه 9 ( استان های خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی ) را به دست آوردند.

دانشجویان نیشابور در کشتی آزاد، ابراهیم حصاری، سهیل خاتمی، احسان فرزان و امیر صفایی و در کشتی فرنگی، ابراهیم حقانی، حسین زردی و علی اکبر عبدالعلی زاده صاحب مدال های برنز و طلا شدند.

امین رشید لمیر و رامبد خواجه ای، مربیگری و سرپرستی این تیم را عهده دار بودند.



