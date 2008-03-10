لیون مقتدرانه مقابل بوردو پیروز شد / پرچم قهرمانی برافراشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیون در دیداری که می توان از آن به عنوان فینال نیم فصل دوم لیگ فوتبال فرانسه یاد کرد، با نتیجه 4 بر 2 مقابل میهمان خود بوردو به برتری رسید تا بیش از پیش به قهرمانی این فصل از رقابت ها نزدیک شود.

برای لیون مارتین بودمر(12 و 49) کریم بنزما(50) و عبدالقادر کیتا(90) گلزنی کردند. وندل(35) و کاوناگی(60 - پنالتی) هم گل های بوردو را به ثمر رساندند.

نتایج کامل هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ فوتبال فرانسه به این شرح است:

* رن 2 - پاریسن ژرمن صفر

* والنسین صفر- لیل صفر

* اوسر صفر - لانس صفر

* استراسبوگ 2 - متز 3

* نیس صفر - لومان صفر

* کان صفر- لوران صفر

* تولوز یک - سوشو 2

* مارسی 2 - سنت اتین صفر



جدول رده بندی:

1- لیون 58 امتیاز

2- بوردو 52 امتیاز

3- نانسی 48 امتیاز

4- مارسی 45 امتیاز

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18- سوشو 31 امتیاز

19- تولوز 29 امتیاز

20- متز 18 امتیاز