زندانهای خراسان رضوی به سیستم ویدئو کنفرانس مجهز شدند

دکتر علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این سیستم امکان ارتباط مستقیم و زنده میان مدیران و روسای زندانهای استان را به سهولت میسر می کند و امکان تبادل نظر بحث و گفتگو میان مدیران استانی دستگاه را فراهم می نماید.

وی تصریح کرد: با راه اندازی بخشهای دیگر و ارتقا آن این سیستم قادر خواهد بود هم زمان امکان برگزاری نشستهای گروهی میان همه زندانها و مراکز زندانبانی استان را با اداره کل فراهم سازد.

بابایی افزود: صرفه جویی، کاهش خطرات ناشی از تردد مسوولین، افزایش امکان تصمیم گیری سریع و به موقع و نیز افزایش ضریب امنیتی زندانهای استاناز جمله مزایای این طرح است.

وی گفت: با راه اندازی این سیستم بعنوان بخشی از سامانه نرم افزاری و سخت افزاری m.c.s.s امکان ارتباط این اداره کل با سایر استانها، ستاد سازمان و دیگر دستگاههای اجرایی استان فرام خواهد شد.

بابایی با اشاره به اینکه سیستم از کارایی خوب و بالایی برخوردار است، خاطر نشان کرد: با توسعه این سامانه در آینده امکان برقراری تماس تصویری و صوتی زندانیان با خانواده و یا با مراجع قضایی نیز فراهم می شود.