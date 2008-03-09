کمبود گاز فصل سرما تنها 260 میلیون متر مکعب بود

به گزارش خبرنگار مهر سید رضا کسایی زاده امروز با بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: به جز ماه های دی و بهمن در تمامی ماه ها میزان گاز رسانی به نیروگاه ها بالاتر از سقف تعهدات بوده، ضمن اینکه در آذر ماه روزانه بیش از 40 میلیون متر مکعب گاز به نیروگاه ها تحویل داده شده است.

وی افزود: در فصل سرما و پس از قطع گاز ترکمنستان تنها 260 میلیون متر مکعب کمبود گاز در کشور وجود داشت که این امر منجر به قطعی های پراکنده و افت فشار برای 3 درصد مشترکان شرکت ملی گاز شد.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه این آمار در مقایسه با مصرف کشور بسیار پائین بوده است، خاطرنشان کرد: معتقدیم که این میزان کمبود هم نباید اتفاق می افتاد.

وی قطع واردات گاز از ترکمنستان، سرمای بی سابقه و افزایش مصرف در بخش خانگی و تجاری را سه عامل مهم در قطع و افت فشار گاز عنوان و تصریح کرد: در سالجاری میزان مصرف بخش خانگی به اندازه تولید 5 فاز پارس جنوبی بود که این میزان مصرف تاکنون بی سابقه بوده است.

کسایی زاده همچنین توجه به افزایش 75 میلیون متر مکعبی تولید گاز طبیعی در کشور، آمادگی برای انتقال گاز از جنوب به استان های شمالی و غربی، تامین و آماده سازی تجهیزات ایستگاه های خط چهارم سراسری گاز، تکمیل برخی از نقاط خط هشتم سراسری، اجرای ایستگاه ساوه تا قزوین و شمال کشور، آزمایش فنی تمامی خطوط انتقال برای پایداری بیشتر برق در ایستگاه های تقویت فشار، آموزش پرسنل و هماهنگی بیشتر بین مدیران مناطق عملیاتی گازهای استانی و مرکز دیسپچینگ، هماهنگی بین شرکت انتقال گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در زمستان 87 از جمله اقدامات و برنامه های شرکت ملی گاز برای سال آینده ذکر کرد.