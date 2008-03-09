احیای تالاب بین المللی حسنلو در نقده

به گزارش خبرنگار مهر در نقده، رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده صبح امروز در نشست خبری گفت: هم اکنون بیش از 20 هزار قطعه پرنده آبزی و کنار آبزی از قبیل انواع غاز ، اردک ، چنگر ، کشیم و خوتکا در تالاب حسنلو زندگی می کنند.

فرامرز سفری با اشاره به عملیات احیای این تالاب گفت : با همکاری ادارات راه و ترابری، امور آب و تشکل های مردمی، دیواره ای به ارتفاع 5/1 و طول هزار و 200 متر برای ماندگار کردن آب در تالاب احداث شده است و قسمتی از آب رودخانه گدار به آن منتقل می شود.

وی با اعلام اینکه برای اجرای طرح احیای تالاب حسنلو 280 میلیون ریال هزینه شده است، افزود: در ادامه این طرح با همکاری تشکل های مردمی دوستدار محیط زیست عملیات کاشت نی در کناره ها و سطح مرداب صورت می گیرد.

تالاب حسنلو به وسعت 600 هکتار یکی از کانون های مهم زمستان گذرانی پرندگان در کشور است که در سالهای اخیر به سبب شرایط خشکسالی و احداث سد حسنلو زیست بوم آن دچار آسیبهایی شده بود.