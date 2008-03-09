  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۴۵

احیای تالاب بین المللی حسنلو در نقده

احیای تالاب بین المللی حسنلو در نقده

ارومیه - خبرگزاری مهر: با احیای تالاب بین المللی حسنلو در نقده، این تالاب به کانون زمستان گذرانی پرندگان مهاجر تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در نقده، رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده صبح  امروز در نشست خبری گفت: هم اکنون بیش از 20 هزار قطعه پرنده آبزی و کنار آبزی از قبیل انواع غاز ، اردک ، چنگر ، کشیم و خوتکا در تالاب حسنلو زندگی می کنند.

فرامرز سفری با اشاره به عملیات احیای این تالاب گفت : با همکاری ادارات راه و ترابری، امور آب و تشکل های مردمی، دیواره ای به ارتفاع 5/1 و طول هزار و 200 متر برای ماندگار کردن آب در تالاب احداث شده است و قسمتی از آب رودخانه گدار به آن منتقل می شود.

وی با اعلام اینکه برای اجرای طرح احیای تالاب حسنلو 280 میلیون ریال هزینه شده است، افزود: در ادامه این طرح با همکاری تشکل های مردمی دوستدار محیط زیست عملیات کاشت نی در کناره ها و سطح مرداب صورت می گیرد.

تالاب حسنلو به وسعت 600 هکتار یکی از کانون های مهم زمستان گذرانی پرندگان در کشور است که در سالهای اخیر به سبب شرایط خشکسالی و احداث سد حسنلو زیست بوم آن دچار آسیبهایی شده بود.

کد مطلب 651585

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها