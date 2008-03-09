آخرین وضعیت تولید محصولات استراتژیک در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد: ظرف سه سال اخیر تولید گندم با رشد2.7 درصدی به 15 میلیون و 404 هزار تن، تولید شلتوک با رشد 10.3 درصدی به 3407.5 هزار تن، تولید جو با رشد 4.7 درصدی به 3567.5 هزار تن ، ذرت دانه ای با رشد 10.8 درصدی به دو هزارو619 هزار تن، چغندر قند با رشد 8.6 درصدی به 6293.2 هزار تن، نیشکر با رشد 14 درصدی به 8046.9 هزار تن، دانه ای روغنی با رشد 22.8 درصدی به 745.1 هزار تن افزایش یافته است.

میزان تولید گندم در سال گذشته معادل 14 میلیون و587 هزار تن بوده که امسال با افزایش 817 هزار تنی به 15 میلیون و 404 هزار تن بالغ شده است ضمن اینکه میزان تولید این کالای استراتژیک از زمان روی کار آمدن دولت نهم تا کنون با افزایش 1203.6 هزار تنی از رشد 2.7 درصدی برخوردار شده است.

میزان تولید گندم درآغاز فعالیت دولت نهم بالغ بر14 میلیون و 200 هزار تن بوده که امسال این رقم رشد 2.7 درصدی را پشت سر گذاشته است.

میزان تولید گندم در ابتدای سال 56 تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم معادل 10 میلیون و 173 هزار تن بوده که بطور متوسط سالانه 4.8 درصد رشد را محقق کرده است.

رشد 10.3 درصدی تولید شلتوک

میزان تولید شلتوک در سالجاری معادل 3407.5 هزارتن است که در مقایسه با سال 83 همزمان با شروع فعالیت دولت نهم که تولید رقمی بالغ بر دو میلیون و540 هزارتن بوده با رشد 10.3 درصدی همراه شده است.

میزان تولید شلتوک در سال گذشته بالغ بر سه میلیون و 150 هزار تن گزارش شده که در مدت فعالیت دولت نهم بطور متوسط سالانه تولید این محصول 10.3 درصد رشد را محقق کرده است.

میزان تولید شلتوک ازابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم بطور متوسط سالانه 4.6 درصد رشد داشته است.

رشد 4.7 درصدی تولید جو

تولید جو در شروع فعالیت دولت نهم معادل سه میلیون و 100 هزار تن بوده که این میزان در سالجاری با افزایش 461.5 هزار تنی به 3567.5 هزار تن افزایش یافته است.

از سال 83 با آغاز فعالیت دولت نهم تا سالجاری میزان تولید جو سالانه بطور متوسط 4.7 درصد رشد یافته است.

میزان تولید این محصول اساسی در سال گذشته 3440.8 هزار تن بوده است ضمن اینکه مقدار تولید جو از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم بطور متوسط سالانه 3.6 درصد افزایش یافته است.

رشد 10.8 درصدی تولید ذرت دانه ای

تولید ذرت دانه ای در سالجاری بالغ بر دو هزار و619 هزار تن و در سال گذشته رقمی معادل دو هزار و 400 هزار تن بوده است.

میزان تولید این محصول در سالجاری نسبت به سال 83 که تولید رقمی بالغ برهزار و926 هزار تن بوده سالانه بطورمتوسط 10.8 درصد رشد یافته است.

رشد 8.6 درصدی چغندر قند

میزان تولید چغندرقند در سالجاری بالغ بر 6293.2 هزار تن اعلام شده که در مقایسه با ابتدای فعالیت دولت نهم در سال 83 رشد 8.6 درصدی را محقق کرده است.

میزان تولید این محصول درابتدای فعالیت دولت نهم معادل 4 میلیون و 916 هزار تن بوده که با افزایش 1377.2 هزارتنی در سالجاری به رقم مذکورافزایش یافته است.

میزان تولید چغندر قند در سال گذشته بالغ بر 6 میلیون و 593 هزار تن گزارش شده ضمن اینکه میزان تولید این محصول در سال 57 تا قبل از روی کارآمدن دولت نهم سالانه بطور متوسط از رشد یک درصدی برخوردار بوده است.

رشد 14 درصدی تولید نیشکر

تولید نیشکردرآغاز فعالیت دولت نهم بالغ بر5 میلیون و 430 هزار تن بوده که با رشد 2616.9 هزار تن امسال به رقم 8046.9 هزارتن افزایش یافته است.

تولید این محصول از سال 83 تا سال 86 بطورمتوسط سالانه 14 درصد رشد را محقق کرده است ضمن اینکه تولید دراین بخش در سال گذشته 5098.7 هزار تن گزارش شده است.

مقدار تولید نیشکراز ابتدای پیروزی انقلاب تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم در سال 83 بطور متوسط سالانه 8 درصد رشد داشته است.

رشد 22.8 درصدی تولید دانه های روغنی

میزان تولید دانه های رغنی درسالجاری بالغ بر745.1 هزار تن و در سال گذشته معادل 505 هزار تن اعلام شده است.

میزان تولید این محصولات درآغاز فعالیت دولت نهم بالغ بر 402 هزار تن بوده که با افزایش تولید 343.1 هزار تنی، رشدی معادل 22.8 درصدی را تجربه کرده است.

میزان تولیدات در این بخش از سال 56 تا 83 با افزایش 376 هزار تن رشدی معادل 10.7 درصد را محقق کرده است.