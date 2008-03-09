از برگزاری بازیهای تدارکاتی تکراری خسته شده ام/ دستیارانم مشخص شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از پایان نشست امروز کمیته تیم های ملی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: در این جلسه درباره مسائل مختلف از جمله آماده سازی تیم برای بازی با کویت و برنامه های پیش روی تیم ملی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 مسائلی عنوان شد. صحبت ها و برنامه ریزی های کلی در این خصوص مطرح و در خصوص چگونگی اجرای آن بحث شد.

وی هدف اول تیم ملی فوتبال کشورمان را در مقطع کنونی دیدار با کویت عنوان کرد و گفت : از آقای کفاشیان و سازمان لیگ برتر درخواست کرده ایم که آخرین هفته از مسابقات لیگ برتر در سالجاری را لغو کنند تا تمرینات تیم ملی را از روز بیست و چهارم اسفند ماه آغاز کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با تشریح برنامه های آماده سازی این تیم تا پیش از رویارویی با کویت در دور دوم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی گفت: تیم ملی در تاریخ بیست و نهم اسفندماه یا یکم فرودرین ماه تهران را به مقصد منامه ترک می کند و در روز دوم فروردین ماه در دیداری دوستانه به مصاف بحرین می رود. پس از برگزاری این دیدار روز چهارم فروردین ماه تیم ملی عازم کویت خواهد شد تا در روز ششم همین ماه برابر تیم ملی این کشور به میدان برود.

دایی در خصوص انتخاب دستیاران خود درتیم ملی فوتبال کشورمان و اعلام اسامی کادر فنی این تیم گفت: در نشست امروز دستیاران خود را به کمیته تیم های ملی معرفی کردم و قرار شد تا روز چهارشنبه هفته جاری مذاکرات با آنها انجام شود و در صورت توافق رسما فعالیت خود را در کنار تیم ملی آغاز کنند. تا آن تاریخ اسامی تیم ملی هم اعلام خواهد شد.

وی در خصوص تعویق زمان برگزاری دیدارهای لیگ برتر گفت: شخصا تمایلی به تعویق بازی های لیگ نداشتم اما به خاطر منافع ملی و شرایط حساس تیم ملی از سازمان لیگ خواهش کردم تا ترتیبی اتخاذ کنند که بازی های هفته بیست و پنجم به تعویق بیافتد. بطور حتم اردوهای آینده تیم ملی دیگر تداخلی با بازیهای لیگ نخواهد داشت و بازیکنان تیم ملی سه روز قبل از هر بازی در اردو حضور خواهند یافت.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با تایید خبر حضور محمد احمدزاده و بهزاد غلامپور در کادر فنی این تیم گفت: این دو مربی مدنظر من هستند که از کمیته تیم های ملی خواسته ام ترتیبی اتخاذ کنند که آنها همراه من در تیم ملی باشند. اعتقاد دارم نباید کنار من در تیم ملی زیاد شلوغ باشد و نیازی به چند دستیار ندارم.

اینکه چرا همزمان با دیدار سایپا مقابل ملوان بندرانزلی، بحث همکاری احمدزاده با دایی در تیم ملی مطرح شده است، مورد پرسش یکی از خبرنگاران بود که دایی در پاسخ به آن گفت: همان روزی که سرمربیگری تیم ملی را قبول کردم، احمدزاده را به عنوان دستیار خود مدنظر داشتم اما به علت حساسیت دیدار سایپا - ملوان از بیان این موضوع خودداری کردم تا اینکه آقای احمدزاده پس از این بازی رسما اعلام کرد که از تیم ملوان کناره گیری خواهد کرد.

دایی با تاکید دوباره بر این موضع که ملاک او برای دعوت بازیکنان به اردوی تیم ملی آمادگی آنها خواهد بود، افزود: بطور حتم تلفیقی از بازیکنان جوان و با تجربه را در تیم ملی به کار خواهم گرفت . گرچه دوست دارم بازیکنان جوان در تیم ملی حضور داشته باشند اما برای انتخاب بازیکنان آمادگی آنها را نیز مدنظر قرار می دهم در این راه از کمک کارشناسان و پیشکسوتان نیز استفاده می کنم.

وی در ادامه از شرایط دشوار تیم ملی پیش از بازی با کویت یاد کرد و با تاکید بر اینکه ملی پوشان فوتبال ایران پیش از این بازی تنها در یک بازی دوستانه مقابل بحرین به میدان خواهند رفت، افزود: برای آماده سازی تیم ملی برنامه جامع و کاملی را مدنظر دارم که برگزاری بازی های دوستانه را هم شامل می شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با ابراز تمایل از برگزاری بازی دوستانه مقابل تیم ملی اسکاتلند گفت: دوست دارم تیم ملی مقابل تیم های بزرگ بازی کند و تحت فشار قرار گیرد تا توانایی بازیکنان به خوبی مشخص شود. من هم مثل مردم از برگزاری دیدارهای دوستانه تکراری خسته شده ام و دوست دارم تیم ملی با تیم های بزرگ بازی کند.

دایی خاطر نشان کرد: زمان کوتاهی تا بازی مقابل کویت پیش رو داریم و باید در این زمان اندک تیمی را تشکیل دهیم که بازیکنانش با تمام وجود از حیثیت فوتبال ایران دفاع کنند.

سرمربی تیم فوتبال سایپا با اشاره به دیدار این تیم مقابل الکویت کویت، گفت: این دیدار یکی از دشوارترین دیدارهای ما در مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیاست که آن را به فال نیک می گیرم. با توجه به حضور بازیکنان و سرمربی تیم ملی کویت در این تیم می توانم با تفکرات و نوع نگاه بازیکنان تیم کویت بیشتر آشنا شوم و تیم ملی را با آگاهی از شرایط این تیم در روز ششم فروردین ماه میدان بفرستم.

وی ادامه داد: تیم سایپا با آمادگی کامل به دیدار الکویت کویت خواهد رفت و تمام هدف ما در این بازی معطوف به کسب سه امتیاز است. در این بازی خارج از خانه به نتیجه تساوی هم راضی نخواهیم بود.

وی تصریح کرد: برای دعوت بازیکنان به اردوی تیم ملی آمادگی آنها را مدنظر قرار می دهیم. در این بین اگر بازیکنی 45 ساله آمادگی حضور در تیم ملی را داشته باشد به اردو دعوت خواهد شد و بازیکن 15 ساله هم این شانس را خواهد داشت که با نشان دادن آمادگی خود در تیم ملی حضور یابد.