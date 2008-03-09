  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۴۷

با وجود تداوم جنایات اسرائیل؛

اولمرت مذاکره با حماس را بعید ندانست

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن تهدید به مقابله با گروههای فلسطینی، استفاده از گزینه دیپلماسی برای حل بحران با حماس در نوارغزه را بعید ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، ایهود اولمرت در واکنش به عملیات قدس متعهد شد که در مقابل گروههای مقاومت فلسطین قوای بازدارندگی ایجاد خواهد کرد. وی در عین حال استفاده از گزینه دیپلماسی برای حل بحران با حماس در نوارغزه را بعید ندانست.

وی در سخنان خود مدعی شد: اسرائیل در لبنان نیز قوای بازدارندگی ایجاد کرد و دلیل آن هم این است که یک سال و نیم است هیچ موشکی از لبنان به مناطق اسرائیلی پرتاب نشده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با هدف سرپوش گذاشتن بر جنایات این رژیم در نوارغزه و ارائه چهره ای صلح طلب از خود مدعی شد: کسانی وجود دارند که مانع از دستیابی ما به توافقنامه صلح هستند.

کد مطلب 651593

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها