اولمرت مذاکره با حماس را بعید ندانست

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن تهدید به مقابله با گروههای فلسطینی، استفاده از گزینه دیپلماسی برای حل بحران با حماس در نوارغزه را بعید ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، ایهود اولمرت در واکنش به عملیات قدس متعهد شد که در مقابل گروههای مقاومت فلسطین قوای بازدارندگی ایجاد خواهد کرد. وی در عین حال استفاده از گزینه دیپلماسی برای حل بحران با حماس در نوارغزه را بعید ندانست.



وی در سخنان خود مدعی شد: اسرائیل در لبنان نیز قوای بازدارندگی ایجاد کرد و دلیل آن هم این است که یک سال و نیم است هیچ موشکی از لبنان به مناطق اسرائیلی پرتاب نشده است.



نخست وزیر رژیم صهیونیستی با هدف سرپوش گذاشتن بر جنایات این رژیم در نوارغزه و ارائه چهره ای صلح طلب از خود مدعی شد: کسانی وجود دارند که مانع از دستیابی ما به توافقنامه صلح هستند.



